Ole nagu arheoloog ja tee igast neljapäevast väljakaevamispäev

Üheks selliseks harjutuseks on väljakaevamisneljapäev. Sa vaatad ajas tagasi, et vaadelda (mitte kinni jääda) minevikuhetke, kui sul ärevusega probleeme polnud. Nagu tõeline arheoloogia, nii nõuab ka see tegevus kannatlikkust ja aega, sest kui ärevus meie elu rikub, jääb mulje, et me oleme alati ärevuses olnud ning mitte kunagi ei leidunud sellist aega, kui me olime ärevusest vabad. See uskumus on siiski vaid automaatne negatiivne mõte, mida võib nimetada kõik-või-mitte-midagi või ka mustvalgeks mõtlemiseks, ja see kuulub sageli ärevuse juurde. Aga hoolimata sellest, kuidas praegu tunduda võib, on meie kõigi elus leidnud aegu, mil ärevus oli väiksem. Kui leiame selle aja taas üles, siis võib see ka olevikus ärevust vähendada.