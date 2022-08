NÄDALA TAROSKOOP 15.-21.08 | Nüüd avaneb elu sulle uue nurga alt

Nädala energiaid esindavad mõõkade üheksa ja müntide kolm. Praegune aeg toob kaasa taipamisi, mis aitavad sul maailma ja oma elu näha uue nurga alt. Nii mõnigi olukord, mis tundus raske, segadusseajav või väljakannatamatu, muutub äkitselt hoopis teistsuguseks ning toob sellega sinu jaoks kaasa vaatenurga avardumist ja mõistmist. Nüüd näed takistuste asemel lahendusi. Ära mine kaasa meeleolu langusega, mis näitab sulle elu tumedates toonides, vaid katsu jääda kõrvaltvaatajaks. Nii mõistad, et nii mõnigi kord on sinu ego see, mis räägib, mitte sinu süda.

Armastuse ja suhete osas on suurepärane aeg selleks, et ühes partneriga koos kasvada. Nüüd tasub võtta ette avameelseid vestlusi ja arutada plaane tulevikuks. On hea aeg selleks, et tegeleda ka mineviku teemade arutamisega ning vanade haavade tervendamisega. Kui oled vallaline, siis tasub nüüd hoolega enda emotsioonidega tegeleda. Sõlmi oma minevikuga ja iseendaga rahu, enne kui uue suhtega edasi liigud.

Töid ja tegemisi on palju ning sul on soov anda endast parim. Millegipärast tunned sel nädalal, et sa justkui ei tee õiget asja, ei panusta piisavalt või ei saavuta loodetud tulemusi. Siinkohal peaksid sa võtma endale pisut aega, et rahulikult oma olukorda hinnata. Tegelikkuses pole asjad sugugi nii halvad nagu sulle kohati tundub. Kõik laabub, kuid võib võtta lihtsalt rohkem aega või vajab hoopis uutmoodi lähenemist. Ole paindlik, säilita positiivsus ja sa näed, et oled muretsenud asjata.

Tervise osas tasub sel nädalal hoolitseda selle eest, et sa ei mõtleks üle ega laseks stressil suureks paisuda. Ohustada võivad peavalud, unetus ja ärevus. Tee tänulikkuse praktikaid, mine loodusesse lõõgastuma, anna oma kehale mõõdukat füüsilist koormust ja tervislikku toitu. Ega asjata öelda, et terves kehas on terve vaim.

NÄDALA TAROSKOOP 15.-21.08

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)