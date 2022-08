Kristiina Raie: Igal inimesel on oma elu peatee, millel püsides kogeb ta õndsust ja hingerahu

Egoteadvus võistleb ja vastandub inimese TUNDE tasandiga. Kui inimese tõeline olemus on tema sisemine puhas tunne (südame tasand), siis egoteadvus on kogu välise maailma mõjutusel tekkinud ellujäämise tasand/nägu.

Kas tänapäeva inimene otsib õnne või püüab lihtsalt ellu jääda? Ta püüab mõlemat! Sellel hetkel kui esmased vajadused on kaetud – sissetulek olemas, keha on enamvähem toimiv ja terve, elu pole ohus – keskendub inimene oma õnne jahile. Igal inimesel on oma ÕNNE VALEM, vaimses keeles on see OMA ELU PEATEE, millel püsides kogeb inimene õndsust ja hingerahu.