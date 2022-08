Tahtlik unenägija: Dr Stephen LaBerge’i meetod

LaBerge’i meetodi puhul vallandab teadliku unenäo mnemooniline detail. Selle meetodi puhul kasutatakse teadliku unenägemiseni jõudmiseks mälestusi, taotlust ja visualiseerimist. Kirjeldan nüüd selle meetodi nelja sammu.

Esimene samm ehk eeldus on omandada suutlikkus unenägusid meenutada. Kui sa ei suuda seda teha, siis ilmselt ei mäleta sa ka teadlikku unenägu. Mõte on selles, et harjutada unenägude meenutamist nii palju kui võimalik, et see muutuks harjumuspäraseks. Kui sa vajad kiiret mäluvärskendajat, siis ärgates lihtsalt leba vaikselt ja mängi oma unenägu peas uuesti läbi. Seda tehes aitad sa oma meelel unenägu tallele panna. Pea meeles unenäod üles kirjutada. Kui sa oled võimeline kergesti unenägu meenutama, siis liigu edasi järgmise sammu juurde.

Järgmine samm on harjutada päeva jooksul reaalsuse kontrollimist, näiteks küsida endalt: „Kas see on unenägu?“ Lihtsalt harjuta seda nii sageli kui võimalik.

Kolmas samm. Kui lähed voodisse ja valmistud magama jääma, siis korda endale afirmatsioone. Näiteks võid öelda: „Ma olen taotlusega ja teadvel teadlik unenägija“ või „Täna öösel kogen ma teadlikku unenägu.“ Mulle meeldib kasutada selliseid afirmatsioone nagu „Mul on väga lihtne teadlikku unenägu näha“ ja „Teadlik unenägemine on minu jaoks loomulik ja lihtne“. Peamine afirmatsioonide puhul on see, et sa nendesse tõesti ka usuksid ning ütleksid neid kogu südamest tuleva otsusekindluse ja usuga.