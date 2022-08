ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge „Teraapilised vestlused“: Psühhiaater Kati Külm

Kuuleme, kuidas tulla toime igapäevase ärevusega ja millistes olukordades võib ärevusest isegi kasu olla? Mis tegelikult depressiooni põhjustab ja kas antidepressantidest on abi?

Igapäevase kanepi suitsetamise põhjustest ja tagajärgedest ning kanepi mõjust aju arengule - lihtsaid ja ausaid vastuseid annab noor ja terane psühhiaater Kati Külm, kes usub, et kui noorel on usalduslik suhe oma vanemaga, pole tal vaja aineid, et oma enesetunnet parandada.