Kontinendid tekkisid Maa kokkupõrkest meteoriitidega

Teadaolevalt on Maa ainuke planeet, millel on mandrid. Siiani ei ole aga päris selge, kuidas mandrid tekkisid, kuigi on teada, et kunagi moodustasid need ühe suure superkontinendi. Värske teadustöö osutab, et superkontinendi lagunemisel eraldiseisvateks osadeks mängisid rolli Maad tabanud meteoriidid, vahendab Novaator.err.ee.