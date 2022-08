Sa oled looja: manifesteeri oma ellu seda, millest unistad!

Kindlasti oled märganud, et viimasel ajal plaanid ja ideed on kiiresti hoo sisse saanud. Ehk teisisõnu lülitub sisse kiire manifesteerimine. Sellel puudub loogika, Sa ei saa seda kirjeldada ega seletada. Siin on väga oluline, kui tasakaalustatud on Sinu emotsioonid. Peatu ja mõtle, kas oled enda soovidest teadvel, mis Sind motiveerib ja kuhu tõmbab? Midu on võimalikud „üllatused“, et Sa tahad ühte, aga Sinuga toimub muu.

Sinu sisemine seisund on kui algallikas, mis loob Sinu ellu seda, mis vastab Sinu seisundile. Küsimus on vaid selles, mida sa kiirgad, sest praegu kõik täitub kiirelt ja kui oled suunatud negatiivsele, siis seda sa ka saad juurde. Kui ise ei muuda, siis ise ei muutu!

Manifesteerimine on see, kui Sa ei loo ootuseid, ega oota, et midagi peab Sinu elus juhtuma. Manifesteerimine on see, kui oled tundnud ja mõelnud ning see täitub kiiresti. Tuli idee, sa mõtlesid sellest ja lülitasid ennast ümber muudele asjadele. Kõik muu toimub nagu iseenesest. Tulevad vajalikud inimesed, ettepanekud ja muu, mida oled tahtnud. Kuid sa pole hoidnud kramplikult sellest kinni, ega oodanud. Peamine - ära ole pinge all, ega pingesta ümbritsevat ruumi.

Juba veebruarikuus algas meie eludes võimas puhastus, mille tähendus on selles, et me laseksime lahti kontrollist. Lase lahti kõik, mis segab edasi liikumist. Ole rohkem lõõgastunud ja neutraalne, kuid samas ole looja. Looja saad olla siis, kui Sa ei muretse.

Kui Sa kiirgad kergust, siis ka sündmused arenevad vastavalt sellele, mida kiirgad. Kui sa praegu oled raskustes, siis võti peitub tänulikkuses. Kui Sa oled pidevalt oma soovi ootuses, siis kiirgad endast puudust.