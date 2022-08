Täna saab Balti jaama turul proovida taimseid piimasid

Loomuse veganprogrammi Taimsed Valikud programmijuhi Anu Tensingu sõnul on see hea võimalus tutvuda taimsete piimade põneva maailmaga. „Taimsete piimade maailm on kirjum kui paljud meist aduvad, põnevaid maitseid leiab igaühele. Kindlasti tasub tulla maitsma, võib-olla leiad isegi oma uue lemmiku!“ sõnas ta.

Augustis kutsuvad Loomus ja veganprogramm Taimsed Valikud lisaks vastu võtma 31-päevast taimse piima väljakutset ehk loobuma augustikuus loomsest piimast ja asendama see taimsete alternatiividega. Väljakutse kestab kogu augusti ning osalema on oodatud kõik huvilised olenemata sellest, milline on nende varasem kokkupuude piimatoodete taimsete alternatiividega. Selleks, et väljakutse oleks jõukohane ja põnev kõigile, saavad osalejad väljakutse jooksul uudiskirju, mis sisaldavad tootesoovitusi, nõuandeid, retsepte ja muud huvitavat informatsiooni.