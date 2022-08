Armuke suhtes: Kui mees armastab tõeliselt, siis ta teeb julgelt otsustava sammu

Kas sa armukesena arvad, et kui mees läheb kodus oma naisega magama, siis ta mõtleb vaid sinust? Võib-olla mõni mõtlebki, aga üldiselt on see illusioon. Mehe jaoks on oluline, et kodus ei tekiks sinu kui armukese pärast probleeme, riidusid ja vara jagamist.

Et lihtsalt rahuldada enda seksuaalseid vajadusi, räägib ta armukesele erinevaid muinasjutte. Ta võib rääkida, et olete kunagi koos ja loote perekonna. Aga kas see ka juhtub? Vaevalt. Pigem kuuled, et lapsed on veel väikesed, tal on oma naisest kahju, neil on ühine vara ja firma jne.

Kui mees ütleb, et oled tema elu ainuke naine ja eluarmastus ning oma naist ta ei armasta, siis miks ta midagi ei muuda? Miks ta veedab kõik pühad ja nädalavahetused koos perekonnaga? Vabanduseks ütleb, et lastega on vaja koos olla.

Kui oled talle päriselt kallis ja tähtis, siis ta muudab oma elu, võtab ette selle teekonna, et näidata endale ja sulle, kui tähtis sa oled. Selline teekond ei alga seksvajaduse rahuldamisest.

Kui ütled armukesele, et mine lahuta oma naisest, ma ootan, siis tegelikult ta ei tule. Miks? Esimese asjana üritab ta taastada teie suhte algust, sest ta ei vaja elumuutust. Või lõpetab üldse suhtlemise. Mees on endale ammu selgeks teinud, et tegelikult ta ei vaja sind. Armukesele aga ütleb umbes nõnda, et „sa oled mulle vajalik ja kallis, kuid mul on praegu ajutised asjaolud, mida ma ei saa vältida“.

Hinnanguliselt läheb vaid kaks protsenti meestest lahku ja loob perekonna senise armukesega. Ja neist suhetest läheb aasta pärast lahku 60% meestest ja 40% naistest. Nii et see võimalus, et jääd armukese rollis oma väljavalituga kokku, on väga väike ja loota sellele on mõttetu. Ta lihtsalt ei armasta sind.

Kui mees armastab tõeliselt, siis ta teeb julgelt otsustava sammu. Kui mees näeb naises oma aaret, mis on väärt kogu maailma raha, muudab ta oma elu; kõigil muudel juhtumitel on see emotsionaalsete ja seksuaalsete vajaduste rahuldamine.