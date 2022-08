Andestamisest: mis see on ja kuidas seda teha?

Psühholoogia professor Robert Enright märgib, mis andestamine EI OLE:

• Andestamine ei ole unustamine.

• Andestamine ei ole vabanduste leidmine, õigustamine ja läbi sõrmede vaatamine.

• Andestamine ei ole leppimine.

• Andestamine ei ole nõrkuse väljendus, mis muudab sind jalamatiks või kurjuse suhtes tuimaks.

Andestamine ei ole ka tegelikult eesmärk omaette vaid armastuses kasvamise ja avanemise „kõrvalsaadus“ või armastuse kingitus. Andestamise protsessi läbi lahkub kogu valu, see on vabanemine minevikust ja teiste inimeste võimust meie heaolu üle.

Mida see praktikas tähendab?

Seda, et andestada ei saa käsu peale või lihtsalt sõnadega seda väites, ilma tundeid tundmata ja endale tunnistamata. Inimesel võib olla tahe andestada, aga see võtab siiski aega, sest me peame sukelduma ja läbima kõik tunded, mida tunneme. Eks see aeg oleneb ka sellest, mida tuleb andestada ja kuidas inimene andestamisest aru saab. On suur vahe, kas andestada naabrile varahommikune muruniiduki müra või mõrvarile oma lähedase tapmine. Holokausti ja küüditamise üle elanud on jaganud oma kogemust, et kui „hästi läheb“, siis suudab sellise sündmuse ohver elu jooksul siiski andestada, aga seda ei pruugi samas juhtudagi. Psühholoogid on avastanud andestamise terapeutilise külje, uurides näiteks intsesti ohvreid ja andestamise mõju neile. Kui ohvritele õpetati andestamist ja selgitati selle olemust, siis tulemuseks tundsid nad end oluliselt paremini.

Kui inimene võtab liiga kiirelt andestaja hoiaku ja ta eesmärgiks on andestamine kui selline, siis nimetatakse seda pseudoandestamiseks. See võib juhtuda ka au haavamise korral ja enda tugevuse või üleoleku tõestamiseks. Sel puhul ei toimu valu vabastamist, toimub hoopis „valupurgi kaanetamine“ – valu jääb alles, see on lihtsalt ära peidetud ja alla surutud. Sealt võrsuvad ajapikku ka füüsilised haigused.