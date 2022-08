12 nõuannet, mida silmas pidada, kui viha võtab sinus võimust

Süüdistamine, tõlgendamine, diagnoosi panemine, sõim, analüüs, päherääkimine, moraalilugemine, ähvardused, ülekuulamine, häbistamine ja loengu pidamine – need on löögid allapoole vööd.

Korralik riid puhastab õhku nii mõneski inimsuhtes, aga kui olete seadnud endale eesmärgi muuta jäika mustrit, pole vaja tõsta häält hetkel, kui olete vihane või ärevil. Kui teil kõneluse ajal silme eest mustaks läheb, võite öelda: „Ma vajan natuke aega, et mõtteid koguda. Räägime hiljem edasi.“ See, et tuntakse vajadust korraks eemalduda, ei ole seesama mis külm endassetõmbumine või suhte katkestamine.

Muidugi ei tasu solvuda igast ülekohtusest sõnast või ärritavast asjaolust. Laske mõnel asjal minna loomulikku rada – see on küpsuse märk. Aga viga on hoida suu kinni seal, kus selle hind on meelekibedus, kahetsus ja rahulolematus. Kaotame käest oma „mina“, kui ei võta seisukohta asjades, mis on meile tähtsad.

Siin on mõned põhitõed ja hoiatused, mida on kasulik meeles pidada, kui olete vihane:

Viha on tunne ja sel on alati põhjus. Viha väärib meie lugupidavat tähelepanu. Meil on õigus kõigile oma tunnetele – ja viha pole siin erand. Kuigi viha väärib alati tähelepanu, on naised õppinud oma viha maha suruma, eitama või vallandama viisil, mis jätab nad abitusse ja jõuetusse olukorda. Kuidas oleks õige toimida, kui suhtesse on saabunud viha?

6. Ärge esitage ebaselgeid nõudmisi

„Ma tahaksin, et sa vaistlikult aru saaksid, mida ma vajan.“ Rääkige teisele inimesele, mida te täpselt tahate (“Sa võid mind praegu kõige paremini aidata sellega, et lihtsalt kuulad. Ma ei oota sinult praegu mingeid nõuandeid“). Ärge oodake, et inimesed loeksid teie soove silmist või teeksid asju, mida te pole palunud. Keegi ei või lugeda teie mõtteid, isegi mitte need, kes teid armastavad.

7. Ärge unustage, et inimesed on erinevad

Meie suhted ei ole enam üksteisega nii väga läbi põimunud, kui mööname, et on just nii palju eri viise näha maailma, kui maailmas on inimesi. Kui tülitsete selleks, et välja selgitada, kes teab tõde, võite sattuda eksiteele. Erinevad arvamused ja reageerimisviisid ei tähenda ilmtingimata veel, et ühel oleks õigus ja teisel ei oleks õigust.

8. Ärge sukelduge mõistusepärasesse vaidlusse, mis ei vii kuhugi

Ärge ajage ennast närvi sellega, et püüate tõestada teisele oma seisukoha õigsust. Kui teine ei kuula, ütelge lihtsalt: „No-jah, sinu meelest võib mu jutt olla tobe, aga see on, kuidas ma end tunnen.“ Või: „Saan aru, et sina arvad teisiti, me näeme neid asju erinevalt.“

9. Pidage meeles, et igaüks vastutab oma käitumise eest

Ärge süüdistage isa uut naist selles, et too ei lase isa teie lähedalegi. Kui teie ja isa kaugus teile viha teeb, on teie kohus midagi ette võtta. Oma käitumise eest vastutab isa ise, mitte tema naine.

10. Ärge rääkige teisele, mida too mõtleb, tunneb, kuidas ta peaks mõtlema või tundma

Kui teine teie peale vihaseks saab, ärge kritiseerige tema tundeid, ärge ütelge talle, et tal pole õigust vihaseks saada. Parem on öelda: „Ma saan aru, et sa oled vihane, ja kui oleksin sinu asemel, oleksin ise ka vihane. Aga ma olen asja üle sügavalt järele mõelnud ja niisugune on minu otsus.“ Pidage meeles, et ühe õigus vihane olla ei tähenda ilmtingimata, et teine oleks süüdi.

11. Vältige kõnelusi kolmanda osalise vahendusel