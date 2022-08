Perekond ja vajadused: ära jäta laste kasvatamise kõrvalt ennast hooletusse

Tegelikkuses lepid sa lapsi saades nende vajaduste eest hoolitsemisega. Saad küll tunda vanemaks olemise häid külgi ja rõõmu, aga pead leppima ka mõnede piirangutega selles osas, mida siis teha saad. See on justkui ühiskondlik kokkulepe.

Samas teevad paljud vanemad oma heaolu arvelt niivõrd palju ebavajalikke ohverdusi, et lisaks neile endale kannatab ka pere. Lastele jääb lapsevanem, kes on stressis ja nähvab ega ole kaugeltki nii võimekas ja lõbus, kui ta võiks olla. Niisiis kannatavad lõppkokkuvõttes kõik.

Pealegi õpivad lapsed eeskujust. Kas see, kuidas sina praegu enda eest hoolitsed, on selline, nagu sa tahaksid, et nemad vanemana enda eest hoolitseksid? Kas sa tahaksid, et su tütar käituks niimoodi, kui ta ise emaks saab? Kas sa tahaksid, et su poeg kasvaks üles ootuses, et tema tulevane abikaasa või elukaaslane tegutseks nii nagu sina? Mis kuvandi loob see sellest, kuidas sa ennast väärtustad ja endast lugu pead, kui sa ei võta enda jaoks aega? Miks peaksid su lapsed sind väärtustama ja austama, kui sa seda enda peal ette ei näita?

Eelkõige jäävad tähelepanuta just need vajadused, mis võtavad rohkem aega. Nende hulka kuuluvad puhkus, trenn, aeg omaette ja kvaliteetaeg teiste täiskasvanutega. Sul võib olla lihtsam mõnda neist vajadustest prioriseerida, kui saad aru, et ühel tegevusel võib olla palju häid külgi, millest on kõigile kasu.

Viis kasutegurit sulle ja teistele oma vajaduste rahuldamisest.

Saad otsese kasu enesehoolest ja toetusest.

Saadad endale sõnumi, et sa oled väärtuslik.

Oled võimekam – nemad saavad parema sinu.

Nad õpivad kaasama teise vajadusi ja tegema koostööd.

Sa näitad neile ette, et on hea ennast hinnata ja enda eest hoolt kanda.