Abielus iseenda valuga

Selle jõuetustunde loob uskumus, et mina ei ole ise oma elu looja. Keegi teine teeb maailma selliseks, nagu see on, ja kõik, mis juhtub, on minu jaoks paratamatus. Me arvame, et kes iganes meie igapäevaelu loob (või millest iganes see sõltub), põhjustab meie kannatused. Üldlevinud arusaamine, et valu ja kannatused on millekski head, loob valu ja kannatusi meie planeedil aina juurde ja juurde.

Kuna alati on kogetud valu, hirmu ja kannatusi, mis on põhjustatud kellegi teise poolt, siis ainuke võimalus ellu jääda on olnud manipuleerida selle välise jõuga. On proovitud võidelda, alistuda, leppida, ennast peita või vaenlast tappa. Oleme õppinud, et ainuke võimalus ennast paremini tunda, on sundida maailma muutuma. Proovime panna teisi käituma nii, et me tunneksime ennast selle tagajärjel hästi.

Meie kultuur on õpetanud meile, et me ei tohi olla isekad, egoistlikud. Miks? Kuna enamus inimestest ei usu, et nad on ise oma elu loojad, sõltub nende heaolu teistest. Arvatakse, et kui teine inimene teeb otsused iseenda, mitte minu heaolust lähtuvalt, siis minul puudub kontroll selle üle, kas ma tunnen ennast tema otsuse tagajärjel hästi või halvasti. Nii arvatakse, et kõigil on õigus sekkuda teiste otsustesse ja neid kontrollida. Hoolitsetakse tähelepanelikult selle eest, et keegi kannatuste rajalt kõrvale ei kalduks ja alati leidub neid, kes usinalt eksinu sinna tagasi tõmbab. Kas olete tähele pannud, et õnnelik inimene ajab vahel teised vihale lihtsalt sellega, et ta on õnnelik? Leitakse, et ärgu tulgu meile seda nina alla hõõruma. Ometi ei ole ta midagi teinud teiste ärritamiseks. Küll aga meenutab tema õnn teistele, et nemad ei otsi oma õnne.