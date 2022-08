NÄDALA TAROSKOOP 8.-14.08 | Kätte jõuab see, mille saabumise nimel oled tööd teinud

Tervise osas soosib see nädal igati endasse investeerimist. Sea oma tunded ja vajadused esikohale, kuula oma keha ja tee enda jaoks parimaid valikuid. Mine kindlasti loodusesse, et end tasakaalustada ja maandada. Emotsionaalse poole pealt tegele empaatiatunde ja headusega. Praktiseeri seda kõigepealt iseenda suhtes ja seejärel suudad ka teistele parim kaaslane olla.

Töö- ja rahaasjade osas toimub edasiliikumine. Kui vahepeal tundsid, et oled jäänud justkui toppama või tundsid puudust inspiratsioonist, siis nüüd tunned end taas enesekindlalt ja hästi. Ka suhted töökaaslastega sujuvad nüüd hästi. Oskad lugeda ridade vahelt ja paned tähele märke, mis sulle saadetakse. See laseb sul teha õigeid otsuseid. Praegu on hea aeg selleks, et panustada, sest saad sealt kuhu annad ka vastu.

Südameasjade osas peaks ees ootama hea aeg. Neil, kes on paarisuhtes, saab üksteisemõistmine olema suur ja suhe liigub edasi stabiilselt. Kui varasemalt on olnud tülid, siis nüüd suudetakse leppida ja erimeelsused seljataha jätta. Kui oled vallaline, siis praegu on väga tõenäoline kohtuda oma tulevase kallimaga. On võimalik, et tutvud inimesega, kellega sul on ühine maailmanägemine ja ühised väärtused. Hoia silmad lahti, säilita positiivne meel ja ole avatud. Uued suhted tekivad lihtsalt ja arenevad kiirelt.

Nädala energiaid esindavad müntide kuningas ja karikate kuningas. Nüüd jõuab kätte see, mille nimel oled tööd teinud. Suudad leida tasakaalu mõistuse ja südame vahel ning mõistad ja aktsepteerid seda, mida sa muuta ei saa. Suurenenud on ka empaatia- ja diplomaatiavõime.

Nädala võtab kokku karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnete, armastuse ja headusega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet. Kuid kõige tõenäolisem on, et praegune periood toob sinu ellu kellegi, kes paneb sinu kõhus liblikad lendlema. Kõik suhted peaksid sujuma hästi ning ka minevikust pärit probleemide või ebakõlade lahenemine on tõenäoline.

Nädala kaart on karikate kolm. Nüüd on aeg taaskohtumisteks. See ei tähenda alati küll nostalgilisi või romantilisi kohtumisi, kuid siiski puutud sa kokku millegi sellisega, mis tekitab sinus tugevaid emotsioone ning viib su mõtetega tagasi minevikku. Võta seda kui omamoodi õppetundi ning jälgi, milliseid tundeid sa koged ning kuidas need olukorrad sind mõjutavad.

Nädala energiad võtab kokku sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunned, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Nädala kaart on mõõkade kuus. Kui sa oled tundnud, et soovid muutusi ja asjade paranemist, ükskõik mis eluvaldkonnas, siis nüüd võid kergendatult hingata. Suudad leida hingejõudu ning toimivaid lahendusi, mis lasevad sul oma probleemid seljatada ning liikuda helgema tuleviku suunas. Ainus, mida pead suutma teha, on elu usaldamine. Enne ei saa tulla sinu ellu positiivseid muutusi, kui sa pole oma aja ära elanud tunnetest ja kogemustest lahti lasknud.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab sinult piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Ainus, mille pead endas taas leidma on motivatsioon. Kui oled millestki inspireeritud, siis ei suuda ükski jõud sind takistada.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on müntide kolm. Nüüd on sinu elus rõhk koostööl, üksteisemõistmisel ja empaatial. Kuigi sa tunned kohati, et eelistad oma võite üksi saavutada, siis praegu on küll aeg, kus tasub oma kohustusi jagada ning lasta end aidata. Kui sa end täiesti ära kurnad, siis ei ole see just parim pinnas edasiseks.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku mõõkade kolm. Praegune aeg ei ole lihtne ja lahti saavad kisutud nii mõnedki vanad haavad, kuid hea on kogu asja juures see, et saad võimaluse lõpuks ära lahendada need probleemid, mis pole oma lõpplahendust leidnud ja on hinges kripeldanud. Praegu on ka oluline vahet teha, kas mured, mis sul on, põhinevad reaalsusel või on mängus irratsionaalne hirm, mis on sind enda alla haaranud.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama valiku. Selleks, et teha õigeid otsuseid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Praegu toetavad sind ka sinu intuitsioon ja universum, mis saadab sinu teele märke, mida sul tuleb vaid tähele panna. Võta endale aega, tunneta ja jälgi, nii teed enda jaoks õiged valikud.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on maailm. Oled nüüd iseenda ja ümbritseva maailmaga rohkem kontaktis, suudad tähele panna märke, mis sulle saadetakse ja kõnnid mõõda oma südame rada. Suudad leida lahendusi probleemidele, mis varasemalt ületamatud tundusid ning leiad ümbritsevatega kergelt ühise keele.

Ilusat uut nädalat!