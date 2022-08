Õnnetu-olemine on paljude inimeste jaoks valdav sisemine seisund

Võtame ühe levinumatest negatiivsetest seisunditest. Sellest võib kergesti mööda vaadata, ilmselt just seetõttu, et see on nii levinud, nii normaalne. Võib-olla oled sellega tuttav. Koged sa sageli rahulolematuse tunnet, mida võiks parimal moel kirjeldada kui teatud taustavimma? See võib olla spetsiifiline või mittespetsiifiline. Paljud inimesed veedavad suure osa oma elust selles seisundis. Nad on sellega niivõrd samastunud, et ei suuda kõrvale astuda ja seda näha. See tunne põhineb teatud alateadlikel veendumustel, seega mõtetel. Mõtled neid mõtteid samamoodi, nagu näed magades unenägusid. Teisisõnu, sa ei tea, et neid mõtteid mõtled, nii nagu magaja ei tea, et ta und näeb.

Allpool on ära toodud mõned levinumad alateadlikud mõtted, mis toidavad rahulolematuse tunnet või taustavimma. Olen neist mõtetest sisu eraldanud, et alles jääks vaid puhas struktuur. Nii on need selgemini nähtavad. Alati kui sinu elu taust (või isegi esiplaan) on õnnetu, võid vaadata, milline siintoodud mõtetest on kohane, ja lisada sobiva sisu vastavalt oma olukorrale.

„Midagi peab mu elus juhtuma, enne kui leian meelerahu (olen õnnelik, täisväärtuslik jne). Ja ma panen pahaks, et seda pole veel juhtunud. Võib-olla kutsub mu pahameel selle viimaks esile.“

„Minevikus juhtus midagi, mis poleks tohtinud juhtuda, ja ma panen seda pahaks. Kui seda poleks juhtunud, saaksin praegu rahus olla.“

„Juhtumas on miski, mis ei peaks juhtuma, ning see ei anna mulle meelerahu.“

Sageli on alateadlikud veendumused suunatud mõnele inimesele. „Juhtumisest“ saab nii „tegemine“.

„Sa peaksid tegema seda või teist, et leiaksin meelerahu. Ja ma panen pahaks, et sa seda veel teinud ei ole. Ehk paneb mu pahameel sind tegutsema.“

„Miski, mida sa (või mina) minevikus tegid(n), ütlesid(n) või ei teinud, ei anna mulle meelerahu.“

„See, mis sa praegu teed või ei tee, ei anna mulle meelerahu.“