Hirmu muutmine armastuseks

Kui sa armastad kedagi, siis on sinu kohalolu tema jaoks parim asi, mida talle pakkuda saad. Kuidas sa saad armastada, kui su meeled ja mõtted on uitamas? Tule endasse, vaata tema silmadesse ja ütle: „Kallis, tead mida? Ma olen siin sinu jaoks olemas.“ Sa oled tema jaoks olemas. Sa ei ole hõivatud ei mineviku ega tulevikuga, vaid sa oled oma kalli jaoks olemas. Sul tuleb seda öelda kogu oma keha ja meelega samaaegselt ning seejärel saad sa näha muutumist.

Oma igapäevaelus jääb meil kõigil oma armastuse süvendamiseks ja näitamiseks väga vähe aega. Me oleme kõik nii hõivatud. Meil ei ole aega hommikuti hommikusööki süües, et heita pilk inimestele, keda armastame. Me sööme väga ruttu, mõteldes samal ajal juba muudest asjadest ja vahel hoiame käes isegi ajalehte, mis blokib ära meie kallite näod. Õhtul koju tulles oleme nii väsinud, et ei suuda nende poole isegi vaadata.

Kalleim kingitus, mida saad armastatud inimesele anda, on olla nende jaoks tõeliselt olemas. Seetõttu on esimene mantra väga lihtne: „Kallis, ma olen siin sinu jaoks olemas.“

Mantra on midagi maagilise loitsu taolist, mis kord väljaöelduna saab kogu situatsiooni täielikult muuta. See saab muuta meid ja teisi. Kuid see maagiline loits tuleb välja öelda keskendumisega, milles keha ja meel on saanud üheks. Ning sellises seisundis öeldust saab mantra.

Budismi praktiseerides näeme, et kõik meeleolud – kaasa arvatud kaastunne, armastus , hirm, kurbus ja meeleheide – on oma olemuselt orgaanilised. Me ei peaks neist ainsatki pelgama, sest muutus on alati võimalik. Me saame nende muutmist alustada lihtsalt naeratuse ja teadliku hingamise abil. Kui tunneme hirmu, ärritust või depressiooni, saame nende olemasolu märgata ja praktiseerida järgnevaid mantraid.

Kurbus, hirm ja depressioon on nagu mingit sorti prügi. Kuid need prügitükid on osa päriselust ja meil tuleb nende olemusse süüvida. Me saame seda teha, kui muudame need prügitükid lilledeks. Me ei peaks neid ära viskama. Meil tuleks vaid õppida prügikäitlemise kunsti, muutes prügi lilledeks.

Mantra oma armastatu tajumiseks

Teiseks mantraks on: „Kallis, ma tean, et sa oled olemas ja ma olen nii õnnelik.“

Praeguses olek on esimene samm ja teiseks sammuks on teise inimese kohalolu tajumine. Tänu sellele, et oled ise täielikult nüüd ja siin, tunned sa oma armastatu kohalolu ära kui millegi väga väärtusliku. Sa kallistad oma armastatut teadvel olles ja ta lööb lillena õitsele. Olla armastatud tähendab eelkõige seda, et sinu olemasolu on märgatud.

Need kaks esimest mantrat toovad kiiresti õnnetunde, isegi siis, kui su armastatu ei viibi füüsiliselt sealsamas, kus sina. Sa saad kasutada telefoni või e-maili, et talle seda öelda. „Kallis, ma tean, et sa oled olemas ja see teeb mind väga rõõmsaks.“ See on tõeline meditatsioon. Selles konkreetses meditatsioonis on olemas armastus, kaastunne, rõõm ja vabadus. Need on tõelise armastuse neli elementi, nii nagu kirjeldas seda Buddha.

Mantra kannatuse leevendamiseks

Kolmandat mantrat tuleks praktiseerida siis, kui su armastatu kannatab: „Kallis, ma tean, et sa kannatad. Seepärast olen ma sinu jaoks siin olemas.“

Juba enne, kui midagi tegema hakkad, toob sinu siiras kohalolemine endaga kaasa teatavat laadi kergenduse, sest kui me kannatame, siis tunneme suurt vajadust armastatud inimese kohalolu järele. Kui me kannatame ja armastatud inimene meid ignoreerib, siis tunneme veelgi enam kannatusi. Seetõttu tuleks esimese asjana väljendada oma tõelist kohalolemist oma armastatule ja öelda täie teadvelolemisega järgmine mantra: „Kallis, ma tean, et sa kannatad. Seepärast olen ma siin sinu jaoks olemas.“ Nüüd tunneb su armastatu end juba palju paremini.

Sinu olemasolu on ime, sinu arusaamine tema valust on ime – ja sa oled suuteline sel moel talle kohe oma armastust näitama. Püüa tõepoolest nüüd ja praegu kohal viibida. Tee seda iseenda, elu ja inimeste pärast, keda armastad. Tunne ära nende kohalolu, kes elavad koos sinuga ja püüa olla alati kohal, kui mõni neist inimestest kannatab, sest sinu kohalolemine on selle inimese jaoks väga väärtuslik.

Allikas: Thich Nhat Hanh „Hirm“, kirjastus Pilgrim