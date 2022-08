Margus Vaher: just see on mehele naise juures kõige olulisem!

Seni kuni sa pole mehega maganud, on võim sinu käes. Pärast seda mitte, sest mehel on mäetipp vallutatud ja edaspidi on ta kannatlikkus igasuguse jama talumisel drastiliselt vähenenud.

Kui räägime sellest, mis mehele on naise puhul oluline: kui mees otsib kaaslast pikas perspektiivis, siis see on küll marulihtne. Siis ei oma nii väga tähtsust see, kui ilus, tark või hea huumorimeelega naine on, vaid sellest palju-palju olulisem on see, et naine oleks ARMAS. Armsus kätkeb endas naiselikku soojust, avatust, lahkust ja kõike seda, mida olemuslikult mehelik mees enda polaarsusena vajab ja otsib.

Nagu üks mu hea sõber tavatseb öelda: iga naine oskab end armsaks teha isemoodi just sellele mehele, kellele ta tahab end armsaks teha. Võib vabalt olla nii, et muidu ilmestab naise nägu alaline mõrraloor, aga kui silmapiirile ilmub mees, kes teda huvitab ja käivitab ning kelle vastu naine tunneb seletamatut tõmmet, siis muutub seesama amatsoonist printsess Xena maailma suurimaks miisuks ja malbeks nagu ema, kes lapsele unejuttu loeb. Krt, sellise vaatepildi tunnistaja on nii ilus olla.

Ma olen ka elus vähemalt korra sellise imelise muutumise tunnistaja olnud ja võin ausalt öelda, et see on ilusam kui polaaröö, virmalised ja seitse imelist päikeseloojangut kokku. Ning kui kaalust rääkides on naised enamasti huvitatud selle vähendamisest, siis armsusega on küll vastupidi. Seda, kuidas naise armsus võib suhtes mehe jaoks kaduma minna, puudutan teema süvenedes, aga et selle tähtsus eriti selgeks saaks, siis mehe jaoks ei ole mitte iga ilus naine seksikas ja atraktiivne, aga iga armas naine on seda kahtlemata. Just nii tähtis on mehele see, et naine oleks armas!