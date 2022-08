On tõsi, et see energia ei taha olla sinus rohkem, kui sina tahad, et see seal oleks. Aga sa hoiad seda ebateadlikult kinni oma keeldumisega seda tunda ja seeläbi sellele vabadus anda.

Iga emotsioon, millele sa vastu seisad või mille hukka mõistad, loob sinus raskuse. Sa ei seisa vastu õnnetundele, küll aga seisad vastu hirmule või kurbusele. Oluline on see, mida sa selle energiaga teed. Kas sa seisad vastu viha energiale? Kas sa seisad vastu häbile? Kas sa arvad, et süütunne ja hirm ongi need, kes sa oled, ja mõistad end hukka?

Enese hukkamõistmine loob vastupanu. Nagu žgutt blokeerib see energia, mis tahab voolata. Eitamine ja mahasurumine on vahendid, mida sa kasutad selle žguti paigaldamiseks enese alalhoiutungis, mida tekitab hirm. Selline energiavoolu takistamine loob sinu moonutused, sõltuvused, sundkäitumise.

Sa oled liiga kaua fanaatiliselt ringi jooksnud ja püüdnud parandada endas asju, mis sinu arvates olid katki. Sa oled lugenud palju eneseabiraamatuid, rääkinud oma probleemidest lugematuid kordi ja käinud mitmetel kursustel. Aga suurem osa neist keskendus su mõtete või keha muutmisele – kenade spirituaalsete kontseptsioonide muljetavaldava repertuaariga. See protsess, millest meie räägime, on energia muutumine sinus eneses. Vähem tegeleb see teadmisega ja rohkem sellega, et olla igal hetkel ühenduses oma autentse minaga. Kui hakkad enda jaoks kohal olema ja tundma kõiki oma tundeid, siis haarad endasse kõrgemad sagedused ja muutud heledamaks, vabamaks ning tunned suuremat rahu.