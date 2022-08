Igapäevafilosoofia tipptegijaks saamise kohta

„Ükskõik kus te oma elukaarel ka pole, palun ärge laske ebatäiusliku mineviku valul varjutada oma imelise tuleviku sära. Te olete palju võimsamad, kui praegu arvata oskate. Uhked võidud – ja tõeline õnnistus – ootavad teid ees. Asute just seal, kus peate olema, et kasvada, areneda ja jõuda erakordselt tootliku, äärmiselt küllusliku ja uskumatult mõjuka eluni, mille olete oma karmimate katsumustega ära teeninud. Hetkel pole miski valesti, isegi kui tundub, et kõik on koost varisemas. Kui teile tundub, et teie elu on praegu täiesti segamini, on asi vaid selles, et teie hirmud on veidi tugevamad kui teie usk. Harjutamisega saab oma kartliku sisemina häält vaigistada. Ja kuulata rohkem oma isiksuse julgema poole arvamusi. Tõde on selline, et kõik probleemid ja raskused, kõik eluteel kohatud kuritahtlikud inimesed ja kõik läbitehtud katsumused osutusid täiuslikuks ettevalmistuseks, et olla see inimene, kes te olete praegu. Te vajasite neid õppetunde, et rakendada neid aardeid, andeid ja võimeid, mis teis nüüd ärkavad. Miski polnud juhus. Midagi ei läinud raisku. Olete just seal, kus peate olema, et hakata elama oma ülimatele soovidele vastavat elu. Elu, milles te muutute impeeriumide ülesehitajaks ja maailma muutjaks. Vahest isegi ajaloo ümbertegijaks.“