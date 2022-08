Võimalus kosmoseprügiga pihta saamiseks võib olla arvatust suurem

Tõenäosus, et järgmise kümne aasta vältel mõni inimene taevast kukkuva kosmoseprügi tõttu surma saab, küündib vähemalt kümne protsendini. Ühtlasi osutab hiljuti ilmunud analüüs, et pigem juhtub see lõunapoolkeral või ekvaatori lähedal, vahendab Novaator.err.ee.