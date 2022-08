Hariduspsühholoog: nutiseade rikub lapse loomuliku soovi end arendada

Arro rääkis, et tal ei ole väga suuri illusioone ja usub, et vanemad annavad nutiseadme kätte juba väga väikestele lastele. Seejuures ei teadvusta nad, et see võib lapsele kurja teha. Ta selgitas, et nutiseade on justkui meid ümbritsev keskkond. See keskkond võib aga väikelapsele või teismelisele mõjuda hoopis teistmoodi kui täiskasvanule. „Laps või teismeline õpib palju kiiremini kui täiskasvanu. Ta õpib ära ka sõltuvuse: kiire kuluefektiivse naudingu saamise, mida nutiseadme uudsus talle annab,“ sõnas Arro.