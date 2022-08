Juba homme! Oksana Borodjanskaja seminar: tule leia üles oma jõud, energia ja elutäius!

Oksana magas oma Peterburi korteris ja adus äkki, et voodi kõrval seisab tema ukrainlasest sõber, kes abi palub. Kui Oksana ärkas, sai ta aru, et tegemist polnud pelgalt unenäoga, vaid asi on tõsine. Esmalt üritas ta kõnealuse mehega muidugi telefonitsi ühendust saada, aga see tee osutus viljatuks. Siis käis ta korteri ukse taga, mida mees üüris. Keegi uksekellale ei vastanud.

Kuna Oksanal on kliente ja tuttavaid kõikvõimalikest eri valdkondadest, sai ta ühe spetsialisti kaudu ukrainlasest sõbra kõneeristuse. Oksana teadis, et mees oli äsja helistanud selle korteri omanikule, kus ta elab. Oksana poleks ju saanud ise võõra korteri ust maha lõhkuda.

Korteriomanik avas ukse ja selgus, et Oksana sõber lebas teadvusetult põrandal. Varasemalt oli mees kannatanud seljahädade käes – tegu on endise profisportlasega. Ilmselt oli ta korteris kukkunud – igatahes oli ta nüüd koomas. Mees toimetati kohe haiglasse.

Oksana pöördus abi ja toe saamiseks Andrei Promõslovi poole, kes oli tema – on olnud ka minu õpetaja Oksana koolis - energeetikaõpetaja. Promõslov uuris olukorda ja leidis, et seal pole enam midagi teha – lastagu ukrainlasel minna. Oksana aga tundis, et see pole õige ja nii asus ta koos ühe teise konstellööriga ukrainlast päästma.

Oksana kirjeldas surma eeskoda, kust kõik surijad läbi käivad. Seal on näiteks ametis tegelased, keda võib surmaõgijateks nimetada. Tegu on olenditega, kes söövad ära viimse kui energia kübeme neilt, kes surmaväravaid läbivad. Oksana sai oma ukrainlasest sõbra kätte enne, kui need surmaõgijad temani jõudsid, ja aitas tal surma eeskojast naasta.

Mees väljus koomast ja kosus üpris kiiresti. Ilmselt on Oksanal temaga seoses nüüd teatud kohustused – poleks ju tollel enam mingeid maiseid muresid, kui Oksana poleks teda tagasi siia ilma toonud. Praegu on mees taas Ukrainas ja Oksana saadab talle sageli eri kanaleid pidi raha.