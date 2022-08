ALKEEMIA TAROSKOOP AUGUSTIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Tervis . Kui sul on olnud muresid vaimse või füüsilise heaoluga, siis nüüd leiad võimaluse, kuidas enda enesetunnet parandada. Praegu suudad sa väga lihtsalt järgida etteantud toitumis- või treeningukava. Samuti suudad leida aega mediteerimiseks või teadlikuks lõõgastumiseks, mis kosutab ja laseb taas hingelise tasakaalu leida.

Küllus . Elu majandusliku poolega seotud küsimuses tuleks praegu korrektselt reegleid järgida. Töös ole täpne ja pea kinni tähtaegadest, samuti ära lase end intriigidesse ega kahtlastesse äridesse haarata. Praegu on suur oht oma tegemistes läbi kukkuda, kui sa ei järgi ausat ja läbipaistvat tegutsemisstiili.

Armastus . Südameasjades kipub üles kerkima minevik. Kui oled suhtes, siis tasub teha kallimaga tulevikuplaane ja mitte olla olnus liiga kinni. Las see, mis oli, jääb seljataha. Samuti võib nüüd välja ilmuda mõni kunagine kallim, kes proovib suhet üles soojendada. Mõtle enne hoolega järele, kui oma valiku teed. Endised armsamad ei ole ju niisama endised, vaid ikka mingil kindlal põhjusel.

Tervis . Nüüd tasub oma söögilaud üle vaadata. Hea oleks, kui saaksid lausa toitumisspetsialisti nõu. Kui oled olnud väsinud, kogenud seedehäireid või olnud kimpus kehakaaluga, siis just dieedi muutmisega saad neile probleemidele lahenduse. Võid avastada, et mõni toiduaine, mida oled tarvitanud, ei ole sulle just parim valik. Tehes vajalikke korrektiive, võid lihtsate nippide abil saavutada hoopis parema enesetunde.

Küllus . Ees ootab midagi uut. Võid alustada põneva ja tulutoova projektiga, vahetada töökohta või alustada investeerimist; igal juhul asud ette võtma samme, mis tõotavad sulle suuremat finantsvabadust ja kindlamat tulevikku. Kõik see, millele eelneb korralik eeltöö ja planeerimine, peaks õnnestuma nüüd lausa suurepäraselt.

Armastus . Südameasjades ei tule praegune aeg sinu jaoks just kõige lihtsam. Sa puutud kokku teemade ja inimestega, millega või kellega sul on side karma kaudu. Nüüd pead lahendama õppetunde, ilma milleta on edasiminek väga keeruline. Ära võitle vastu, sest seda raskem on vanadest mustritest välja murda. Proovi teadlikult ja armastusega vaadata esilekerkivaid olukordi.

Tervis . Nüüd pead end hoidma ja oma keha kuulama. Kui on vaja konsulteerida arsti või terapeudiga ja tema pandud diagnoos või antud soovitused tunduvad sulle ebaõiged või sobimatud, siis ära karda pöörduda teise arsti poole, et saada ka teine arvamus. On väga oluline, et saaksid usaldada spetsialisti, kelle käest saad abi ja nõuannet. Ära karda olla valiv. Saada parimat ja sulle sobivaimat abi on sinu õigus.

Küllus . Tööasjades tasuks panna prioriteedid paika ja keskenduda teadlikult sellele, mis on kõige tähtsam. Kui killustad pidevalt oma aega ja tähelepanu, siis lõpptulemusena ei ole sa ühegi asja juures kogu hingega. Raha puhul võid tunda veidi pinget, kuna väljaminekud kipuvad olema suuremad, kui endale lubada saad. Vaata oma kulud-tulud üle ja hoia kusagilt kokku või leia lisaraha teenimise viis.

Armastus . Sind ootab ees aeg, kus usaldad oma südant täielikult avada ja päästad sisse suured tunded, mis muudavad sinu elu. Oled sa suhtes või vallaline, mõlemal juhul toob alanud kuu väga häid üllatusi. Usalda oma südant ja lase sel end õnne juurde juhtida. Ära eita oma tõelisi tundeid ega suru maha seda, mis sinus tegelikult pead on tõstnud. Ava end jäägitult suurele tundele.

Tervis . Praegu oleks ideaalne aeg pisut maha võtta ja puhata, sa oled selle täielikult välja teeninud. Tunne tänulikkust kõige hea eest, mis sinu elus on, ja väärtusta selle kõrval ka iseennast vääriliselt. Luba endale seda, mida pakuksid oma kõige kallimale. Lõõgastu rahuliku südamega ja lae aku täis.

Küllus . Nüüd tasub olla rahaga ümber käies väga hoolikas. Kui pead tegema mõne suurema väljamineku või plaanid kusagile investeerida, siis konsulteeri kindlasti enne spetsialistiga, et mitte rahalist kahju kanda. Tööasjad laabuvad edukalt juhul, kui oled seotud mingiski mõttes loomingulise alaga. Kui aga sinu valdkond on pigem praktiline ja konkreetne, siis võib ette tulla viivitusi ja kerget pettumist.

Armastus . Südameasjades ootavad ees üsna suured muutused. Sa võid tunda, et asjade senine olukord ei rahulda sind enam, ja seetõttu astud samme selle poole, et tunda end õnnelikumana. Kui oled oma otsused varem rahulikult läbi mõelnud ja neid korralikult planeerinud, siis suudad oma armuelus teha tõelise uuenduskuuri või lausa puhastustule.

Küllus . Nüüd tasub töötada rahulikult ja keskendunult. Sinu tegemisi jälgitakse, ja kui oled kogu hingega asja kallal, ei jää ka tunnustus tulemata. Sissetulekute üle ei saa sa praegu kurta, rahavoog on stabiilne ja on võimalus ka oma tulevikku kindlustada. Alusta säästmist või investeerimist ja tee seda läbimõeldult. Just hoolikalt planeeritud ettevõtmised laabuvad suurepäraselt.

Armastus . Võid tunda, et armastuse teema on sinu elus kuidagi unarusse vajunud. Sa ei tunne partneriga nii suurt lähedust kui varem, või kui oled vallaline, siis naudid lihtsalt omaette olemist. Ära oota, et keegi teine peaks sind õnnelikuks tegema. Kui sa ise leiad põhjuse olla õnnelik ja armunud, siis jõuab sama emotsioon sinu juurde ka väljastpoolt. Seega, kui vaja, võta endale aega, et endaga tegeleda ja rõõm taas üles leida.

Tervis . Tegele meelerahu saavutamisega. Stress, muretsemine ja kõigi kohustustega laitmatult hakkama saamise soov võib tekitada sinus ärevust ja meeleolulangust. Võta aeg maha, sest sa vajad seda. Luba endale puhkust ja korrasta oma mõtteid. Rahulik meel on aluseks ka heale tervisele.

Küllus . Rahaasjade puhul kipud sel kuul muretsema ja hirmuga tulevikule mõtlema. Muretsemine pole aga kunagi midagi päästnud, seega kui soovid end kindlamini tunda, pane paika päris plaanid, kuidas oma sissetulekuid suurendada või väljaminekuid vähendada. Võid saada uudiseid, mis on seotud su tööga ja mis ei tekita sinus head tunnet. Katsu kõigepealt rahuneda ja seejärel mõtle hoolega läbi, mida saad muuta majandusliku poole stabiliseerimiseks.

Armastus . Sinu suhe toimib laitmatult siis, kui selles on rahu ja harmoonia. Kui see puudub, peaksid nüüd korraks kõigepealt iseendale otsa vaatama. Küsi endalt, kas oled endaga rahujalal, kas minevikuteemad ei paina sind ega mõjuta hinnanguid andes ja reageerides. Niimoodi leiad ehk võimaluse enda enesetunnet parandada ja ka oma armuelu paremaks muuta.

Tervis . Sel kuul on enda heas vormis hoidmise ja tervise eest hoolitsemise parim viis liikumine. Selleks sobivad ujumine, matkamine, rattasõit, jooksmine või kasvõi tennisemäng. Kõik, mis on seotud aktiivse liikumisega, toob sulle nii vaimse rahulolu kui hea füüsilise tervise. Pea siiski meeles, et alati tasub kõiges jääda mõõdukaks ja mitte üle pingutada.

Küllus . Nüüd tasub julgelt tegutseda ja suurelt unistada. Igasuguseid elu majandusliku poolega seotud ettevõtmisi saadab edu. Võta end kokku, pane plaanid paika ja asu tegutsema. Sa suudad avada enda jaoks täiesti uskumatuid ja uusi võimalusi, kuidas elu küllusekraane lahti keerata.

Armastus . Nüüd peaksid oma südameasjade seisu hoolikalt üle vaatama. Sa võid avastada, et oled kinni jäänud mingisse mustrisse, mis sulle hästi ei mõju. Suhtes olles on loomulik, et millalgi peavad mõlemad partnerid olema nõus kompromissile minema, ent kui üks pool peab end pidevalt tagasi hoidma või alla suruma, siis tuleks ette võtta üks korralik suhte ümberhindamine ja tõsine vestlus.

Tervis . Praegu on väga head võimalused oma tervist parandada. Suurepäraselt sobivad looduslikud ravivõtted ja teraapiad. Pöördu tagasi looduse juurde, lisa oma menüüsse palju kohalikku toitu, liigu värskes õhus, tee veeprotseduure ja kasuta meie väekaid ravimtaimi. Just ühenduses loodusega peitub sinu hea tervise saladus.

Küllus . Rahaasjades pead olema tagasihoidlik. Praegu ei ole hea aeg õnnemängudeks ega investeeringuteks. Samuti võiksid suuremaid oste edasi lükata. Kui see ei ole võimalik, siis ole väga tähelepanelik ja lase kogenud spetsialistil kõik dokumendid enne allkirjastamist hoolega üle vaadata. Töös võib nüüd ette tulla pingelisi hetki, konkurentide rünnakuid ja töökorralduse muutusi, millega sul tuleb hakata harjuma.

Armastus . Armuasjad on väga tugevalt esiplaanil. Võid armuda ülepeakaela või juba olemasolevas liidus tugevdada omavahelist ühtsust, lähedust ja armastust. Praegu on võimalik nii kihlumine, perelisa planeerimine, pulmaplaanide tegemine kui ka ühise pesa soetamine. Igal juhul toob see kuu suhete teemal väga häid uudiseid.

Neitsi (24. august – 23. september)

Armastus. Nüüd on tähtis, et sa ei survestaks kedagi ega üritaks oma tundeid või soove liigselt kehtestada. Anna partnerile hingamisruumi ja sa näed, kuidas ta ise sinu juurde pöördub. Kui üritad kõike liiga palju kontrollida ja ohjes hoida, võib tekkida vastupidine efekt ning lõpptulemusena on mõlemal vaja omaette olemist, ruumi ja järelemõtlemise aega.

Küllus. Tööasjadele tasub nüüd võimaluse korral loominguliselt läheneda. Nii näed kõike uues valguses ja teise nurga alt vaadatuna võid avastada, et tegu on tõelise silmade avanemisega. Just värske vaatenurk olukorrale või tööülesannetele aitab sul leida uusi lahendusi ja teha plaane, kuidas tõhusamalt ja tulutoovamalt tegutseda.

Tervis. Sul on energiat ja teotahet, mis iseenesest on suurepärane, kuid kui oled hooletu, siis võib see hoopis vastupidiseid tagajärgi kaasa tuua. Võta pisut hoogu maha ja katsu leida tasakaal. Kui suudad energiat rakendada õigesse kohta, siis suudad enda tervise mõttes lausa tippvormi viia.

Kaalud (24. september – 23. oktoober)

Armastus. Sinu armuelus hakkavad puhuma uued tuuled. Kui oled vallaline, siis ilmub su ellu keegi mänguline ja seiklushimuline inimene. Kui oled suhtes, siis võid hakata asju uue pilguga vaatama. See võib tähistada nii oma kaaslase suuremat väärtustamist kui ka hoopis valikut, et igaüks läheb oma teed.

Küllus. Töö- ja rahaasjade arengus mängib suurt rolli keegi naisterahvas. Näita end parimast küljest, sest just selle inimese nõuanded ja soovitused aitavad sul liikuda parema majandusliku kindlustatuse poole.

Tervis. Energiatase on kõrge ja motivatsioon laes. Teed ise oma tervise heaks palju ära ja naudid seda täiel rinnal. Sa tunned lausa sisemist sundi minna loodusesse, värske õhu kätte, metsa ja mere äärde. Luba endale palju vitamiinidest pakatavaid kodumaised marju ja vilju, need turgutavad loomulikul moel. Praegu ongi sulle parim leebe ja pehme looduslik lähenemine enda eest hoolitsemisel.

Skorpion (24. oktoober – 22. november)