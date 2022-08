Armasta oma seedeelundkonda – kodused ravivõtted kõhukinnisuse leevendamiseks

Kiudained. Tervislikuma dieedi juurde kuulub sageli ka suurema hulga kiudainete manustamine. Mõningatel inimestel aitab see kõhukinnisust leevendada, aga teistel võib see probleeme juurde tekitada. Kui kiudainete koguse suurendamine tekitab sul kõhulahtisust, siis väldi kiudaineid ja keskendu teistele selles alapeatükis väljatoodud meetoditele. Kiudained ei sobi sageli inimestele, kelle peensool on kahjustunud. Kui teised selle alapealkirja all väljatoodud meetodid ei tööta, siis konsulteeri kindlasti tervishoiutöötajaga.

● Teelehtede kestad. See on looduslik vees lahustuv kiudaine, mis toimib emulgaatorina. Poodidest on võimalik soetada orgaanilisi teelehtede kestasid näiteks sellistelt kaubamärkidelt nagu Organic India ja NOW.

● FOS või inuliin. Neid veeslahustuvaid fruktooligosahhariide kasutatakse magusainena, sest neil on loomulikult magus maitse. Neid valmistatakse puuvilja- ja köögiviljasuhkrutest ning tuntakse ka prebiootikumide nime all, see tähendab, et need toidavad häid baktereid sinu soolestikus. Mõnele inimesele sobivad need väga hästi, aga teistele jälle mitte. Seetõttu on asjatundjad FOSi ja inuliini suhtes ettevaatlikud, kuna uued uuringud viitavad sellele, et need võivad heade bakterite kõrval aidata kaasa ka halbade bakterite kasvule. Hoia FOSist ja inuliinist eemale, kui sul esineb peensoole bakteriaalset ülekasvu (SIBO) või mõnda muud kroonilist bakteriaalset ülekasvu.