Hirmu kärestikes hakkab elujõgi tugevamalt kohisema

Hirm on nagu kärestik, mida läbides elujõgi tugevamalt kohisema hakkab. Kuulates oma hirme, võib saada vihje, mis suunas edasi liikuda, et elule ärgata. Teisisõnu, tehes just seda, mis hirmutab, elustub inimene tõeliselt. Vältides jätkuvalt kõike, mis hirmutab ning tehes aina seda, mis on turvaline ja tuntud, kaotab inimene kontakti eluga. Kui hakkab tunduma, et elu on tühi, et millelgi pole mõtet ja kunagi ei juhtu midagi põnevat, ongi põhjust hakata elama ohtlikku elu.

Kuid mida tähendab ohtlik elu? Ohtlik elu tähendab sündimist selleks, kes sa sisimas oled. See tähendab oma tõelise identiteedi omaksvõtmist oma kaitsemehhanismide purustamise kaudu. Ohtlik elu on iseendaks sündimine. See on oma mina avalik ilmutamine.

Võib-olla see ei kõla eriti dramaatiliselt ega ohtlikult. Tegelikult on see ülimal määral ohtlik. Kui inimene oma sisemise mina poole pöördub, ei või ta seda teha oma kaitsemehhanismidest loobumata. Kui ta on oma kindlustunde seostanud alkoholiga, tuleb tal sellest loobuda. Kui ta on haaranud teaduse ja harituse järele, tuleb tal taluda abitust ja teadmiste vähesust. Tuleb endale tunnistada, et teadmised enam ei aita. Kes on rikkusesse lämbumas, peab loobuma arvamusest, et raha on elus kõige tähtsam. Kes on klammerdunud abikaasa külge ning delegeerinud talle vastutuse oma elu eest, peab võib-olla loobuma abikaasast ja seisma oma jalgadel. Kes on haaranud usu järele ja liitunud mõne must-valget mõtlemist harrastava sektiga, peab julgema sellest välja astuda. Kes on oma turvatunde kindlustanud nähtamatuks muutudes, peab muutuma nähtavaks. Kes on olnud perfektsionist, peab leppima oma ebatäiuslikkusega.

Kes on krooniliselt kenasti käitunud, peab hakkama oma viha välja elama.