Alexis Varnum: augustikuu toob pinnale kõik selle, mis oli varem varjatud

Kõik see, mida Sa oled varasemalt tahtnud ning mille Sa oled enda sees valinud ja millele oled keskendunud, see realiseerub nüüd sinu elus. Ära pärast imesta, et miks just see on minu ellu tekkinud. Sa oled ise selle endale tellinud ning nüüd tuleb see vaid tänulikult vastu võtta.

Ütled, et „ma päriselt ei tahtnud“ aga praegu ongi aeg kus tuleb olla väga ettevaatlik oma mõtetega, sest need täituvad kiiresti. Soovitu võib ilmuda Sinu ellu mitte nii nagu oled varasemalt mõelnud, vaid saad soovitu muudes variantides või vormides.

Näiteks Sa tahad endale midagi, otsid võimalusi, seda saada aga hiljem selgub, et see on Sul juba olemas. Objektid ja sündmused ilmuvad välja nendest kohtadest või allikatest, millega Sa pole harjunud. Ootad, et tuleb siit ja nii, aga tuleb sealt ja teisiti.

Kõik uued sündmused või mis ka ei toimuks, toovad endaga siiski ka võimalusi Sinu soovide täitmiseks. Iga pisike detail või kõige absurdsem sündmus on kui universumi märk Sulle sellest, et varsti Sinu soov või tahe täituvad. See võib olla kui ime ja võib olla kui põrgu. Seega ole valmis vastu võtma seda, mida oled ise loonud.

Kõik sündmused on kui kommipaber, aga komm on sees. Oska vaadata eesriide taha!

Augustikuu kingib meile veel selle, et kui oled kinni jäänud mingisse vanasse situatsiooni töös, tegevuses, suhtes siis tasub märgata, et samas kõrval on olemas alati uus ja värske võimalus. Tuleb ronida välja sellest vanast ja võtta vastu see uus, ilus ja tore. Me kardame teadmatust, kuid augustikuus tasub proovida uut!

See uus, mis tuleb varjust välja on totaalselt mittevastavuses vanaga, mis on olnud ja millega oleme harjunud. Ootad midagi ja oled kindel tulemustes aga kõik võib minna teisiti.

Globaalsed sündmused on juba seotud uute vibratsioonidega ja varjatud toimuv tuleb pinnale. Kui oled valmis olema armastuse vibratsioonides sõltumata toimuvast, siis juba varsti saavad täituda Sinu salasoovid.