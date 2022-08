Täna algas taimse piima väljakutse

„Taimsete piimade eelistamiseks on palju põhjuseid, näiteks keskkond, tervis ja muidugi loomad,“ selgitas Loomuse juhatuse liige ja veganprogrammi Taimsed Valikud programmijuht Anu Tensing. „Lehmad on intelligentsed, tundlikud ja uudishimulikud loomad, kes elavad oma lühikese elu väga stressirohketes tingimustes. Taimsete valikute tegemine oma toiduvalikutes on kindlast kõige lihtsam viis selle vastu võidelda.“

Väljakutse kestab kogu augusti ning osalema on oodatud kõik huvilised olenemata sellest, milline on nende varasem kokkupuude piimatoodete taimsete alternatiividega. Eesti poodides on tavapärased näiteks kaerajook, sojajook ja mandlijook, aga leidub ka erilisemaid ja omapärasemaid maitsekombinatsioone nagu rukkijook ja hirsijook.

Selleks, et väljakutse oleks jõukohane ja põnev kõigile, saavad osalejad väljakutse jooksul uudiskirju, mis sisaldavad tootesoovitusi, nõuandeid, retsepte ja muud huvitavat informatsiooni. Kui väljakutse on läbi ja kätte on jõudnud september, siis julgustame kõiki jätkama samas vaimus ning jätma loomsed piimatooted igaveseks oma toidulaualt.