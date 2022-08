Taimetarkus | Milliseid ravimtaimi korjata augustis?

Käes on viljakas õitsemisperiood. Praegu on suurpärane aeg selleks, et minna metsa ja niitudele korjama väekaid maarohtusid ja ravimtaimi. Kui taimed ise korjad, saad olla kindel, et need pärinevad puhtast kasvupiirkonnast ning oma käega korjatud taimedest droogide ravijõud on alati mitmekordselt suurem kui apteegist ostetud ravimil.