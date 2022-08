NÄDALA TAROSKOOP 1.-7.08 | Õhus on pingeid, mis mõjutavad enesetunnet ja inimsuhteid

Nädala energiaid esindavad sauade seitse ja karikate kolm. Sind ootab ees nii mõnigi kohtumine inimestega, kus hoolimata sellest, et üldine energia võiks olla rõõmus ja positiivne, tunned ometi, et oled pinges ja pead enda seisukohti, vaateid või tõekspidamisi kaitsma. Sa tunned, et inimesed on justkui jaotunud kahte leeri. Ühtedega sujub suhtlemine lihtsamini kui kunagi varem ja teistega pingestuvad olukorrad eriti kiiresti. Samuti võid nüüd märgata, et osa inimesi on mõnel hetkel justkui väga pinges ja raskesti talutavad ning juba järgmisel momendil jälle rahulikud ja sõbralikud. Nüüd toimub nii sinus endas kui sind ümbritsevates inimestes palju protsesse, mis tekitavad vastakaid tundeid ja tugevaid emotsioone. Nende haldamine või ka nendaga tegelemise unarusse jätmine tekitabki tunde, et elu on justkui Ameerika mägedel sõit - kord täie hooga üles ja siis jälle alla.

Armastuse osas pead nüüd olema valmis selleks, et kui oled suhtes, siis võid kokku puutuda süüdistustega. Ära mine nendega kaasa, kui soovid, et sinu suhtel oleks tulevikku. Oluline on praegu esile kerkivad teemad ilma liigsete emotsioonideta selgeks rääkida, sest vastasel korral need koguvad vaikselt jõudu ja süvenevad. Ära klammerdu, väldi kaitseasendisse minemist ja ära reageeri üle. Praegune periood võib kaasa tuua plahvatusi. Kui oled vallaline, siis ilmub sinu ellu keegi minevikust. Võid ka tunda, et pead oma huviobjekti nimel võitlema, sest sul on konkurente.

Töö- ja rahaasjad ei liigu edasi halvasti, kuid midagi ei tule lihtsalt kätte. Sa suudad saavutada edu, kuid selleks pead sa kõvasti pingutama ja ennast tõestama. Praegune periood tuleb lihtsalt üle elada. Kergem on siis, kui sa teadvusted, et raskused mööduvad ning kui oled tänulik selle eest, mis sul on. Ka rahaasjad ei liigu edasi kõige sujuvamalt, kuid lõpuks suudad kõik takistused ületada. Jäta vaid meelde, et kiirustada ja stressi langeda ei maksa, siis võid teha otsuseid, mis pole kõige kasulikumad.