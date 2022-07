KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Anneli Urge „Teraapilised vestlused“: Tere, iseseisev elu!

Mida on vaja, et saaksid elada oma parimat võimalikku elu, mis toob õnne ja rahulolu? Millest ammutada otsustusjulgust? Miks on vaja kaardistada oma mõtte- ning tundemaailma? Kuidas ennast võimestada, oma otsuste eest vastutust võtta ja kriitikaga toime tulla? Millised on lapsevanemate tarkused ja lahtilaskmise nipid noorte iseseisvumise hõlbustamiseks?