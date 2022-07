Sinu unenäod on kui aardelaegas

Kõik su unenäod on kingitused. Jah, isegi need, mis sind tõeliselt kohutavad. Need on aarded, mis tõusevad su enda psüühest ja hingest. Nagu kirjutas kuulus kirjanik ja analüütik Marie-Louise Von Franz: „Unenäod ei raiska sülge, et rääkida sulle seda, mida sa juba tead.“ Ja nagu mulle meeldib selgitada – unenäod räägivad sulle seda, mida sul on tarvis teada. Need on see X, mis tähistab teatud kohta, kirjutab psühholoog ja uneekspert Athena Laz oma raamatus „Sinu unenägude alkeemia“.