Jupiteri kuud hajutavad selle rõngast

Jupiter ja selle naaber Saturn on nii sarnased, et paratamatult tekib küsimus, miks üht ümbritseb võimas rõngasüsteem ja teist mitte. Kuna Jupiter asub Päikesele lähemal, võiksid selle rõngad särada meie silmis isegi eredamalt.

Ehkki Saturni peetakse sageli ainsaks rõngastatud planeediks, on rõngad isegi meie Päikesesüsteemis tegelikult üsna tavaline nähtus. Oma hõredad sõõrid on ka jäiste hiiglaste Neptuuni ja Uraani ümber ning aeg-ajalt võivad need ümbritseda isegi Marssi.