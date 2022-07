Kaasvanemlus - laste kasvatamine peale lahkuminekut

Miks vanemate positiivsed suhted peale lahku minekut on olulised?

Õnnelik vanem on see, keda laps tegelikult vajab! Vimma kandmine endise partneri peale pole kahjulik, vaid Sulle aga eelkõige just lastele. Eduka kaasvanemluse võti on eraldada oma isiklik suhe endise partneriga ja vanemluse vahel.

Sa võid tunda valu, kibestumist, pettumust, viha teise vanema suhtes aga väga ebaõiglane on seda kibestumist laste peal välja elada. Nemad pole lahkuminekus süüdi.

Suhe lastega ja teise vanemaga tuleb eraldi hoida! Lahku minekul vajavad lapsed eriti tähelepanu ja hoolitsust, et selle muutuse keskel tunda ennast turvaliselt ja hoituna. Kõige enam vajavad nad tunda, et vanemad saavad olukorraga hakkama ja teostavad lahkumineku täiskasvanulikul moel, kus lapsed ei pea hakkama vastutust võtma olukorra ja täiskasvanute eest.

Kindlasti ei tohi lapsi panna valima kummagi vanema vahel või hakkama lapsi „ära ostma“ ja enda poolehoidu võitma. Lapsed armastavad mõlemat vanemat ühepalju.

Neile teeb väga palju valu, kannatust, kui nad näevad võistlevaid vanemaid.

Tervisliku kaasvanemluse eelduseks on isiklik suhe lapsega ja lapse vajaduste arvestamine.

On loomulik tunda pettumust ja läbikukkunud tunnet peale lahku minekut. Lahkuminek ei tähenda, et pere on katki, vaid pere võtab uue kuju ja transformeerub teistsuguseks suhteks ja süsteemiks. See tähendab, et vana peresuhte mudel ei toiminud ja see muudetakse uueks toimivaks, kus arvestatakse kõikide pereliikmete heaoluga ning näidatakse üksteise suunas välja hoolivust. Peremudel muutub- luuakse uus elukeskkond. Keegi pole kellegi vaenlane vaid aktsepteeritakse, et vanemad omavahel ei sobi paarisuhtes aga vanemluse roll siiski jääb alles.

Partnerite omavaheline suhe lõpeb ja jätkub vaid vanemluseroll. Selleks, et see toimiks on vaja empaatiat, mõistmist, aktsepteerimist ja soovi laste nimel teist venemat austada.