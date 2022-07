Põnev! Tõestisündinud ufolugu 1990. aasta Viljandimaalt

Ilusad ilmad olid püsinud kaua. Õhtupäike hoidis loodust sumedas soojuses, perenaine oli teel rohuaeda, et jänestele ninaesist võtta. Suurte lopsakate õunapuude all kasvas kõrge mahlakas rohi, mida perenaine innuga haaras. Taamal kõrge leinakase otsas paistis midagi vilkuvat. Kummargil perenaine täheldas kõrvalpilguga puu otsas värvilisi sähvakuid. End sirgu ajades hindas ta ümbrust ja talle tundus, et kase ladvas oleks nagu keevitatud. Kiire liikumine valgusjoana ülevalt suundus äkitselt kase lehekiharatesse ning sealtsamast kohe alla rohuaeda uibupuude vahele ja lausa maha, nii et matsakas oli kuulda.