Kärgpere moodustumine lapse teismeeas

Suhe on alati kahe inimese ühislooming. Lapsed ei näe ja ei mõista suhteloomingu kujunemisprotsessi, nad näevad ainult tagajärgi – tülisid – ja kulminatsiooni – lahkuminekut. Tülid, riiud, pikad vaikimised muutuvad oma harjumuspärasuses lapsele tema stabiilseks loomulikuks reaalsuseks. Ühe vanema lahkumine lõhub aga kõik harjumuspärase. Kuna teismeline on ise suures muutumises nii hormonaalselt, intellektuaalselt kui kehaliselt, käib liiga paljude muutustega toime tulla üle tema võimete. Kui kõik tema sees muutub ning ta liigub lapsepõlvest noorukiikka, siis võiks ju ühe teismelise õigustatud ootus olla, et vähemalt kodune keskkond püsib muutumatu ja stabiilsena. See oleks teismeea läbimisel igati abiks. Lahkuminek ja uus elukorraldus on viimane asi, mida teismeline vajab oma muutuvas maailmas.

Vanus 10–14 on vanemate lahkuminekuga leppimiseks ja kärgperesse sulandumiseks keerulisim aeg. Miks? Hakkab neil ju juba aru pähe kogunema? Lahutusprotsess sildistab lahutajad sageli „heaks“, süütuks kannatajaks ja „pahaks“, kes on lahkumineku algatanud ja kes teeb „heale“ ja lapsele liiga. Teismeline jagab maailma asju ja inimsuhteid oluliselt paremini kui väikelaps. Samas, teismeiga on tuntud oma must-valge mõtlemise poolest, nii on teismeline aldis valima pooli. Ent just must-valge maailmapildi tõttu jäävad teismelisele sageli veel tabamatuks hallid varjundid. Ta võib sildistada lahkuva vanema halvaks (eriti kui „hea“ seda niiviisi serveerib), ent ta ei pruugi mõista, milline on „hea“ vanema roll suhte purunemises.

Teismeline on mõnikord oma vanemagi peale tõre, kui too midagi õpetab. Aga võõrale inimesele, kes kehastab tihti kõikide elumuutuste kurja juurt, võib teismeline nähvata: „Sina ei tule mulle midagi ütlema, sa pole minu vanem!“

Hea on väikelaste puhul ka see, et isegi kui lahkuminek oli keeruline, ei mäleta väikesed lapsed hiljem ka lahkuminekust suurt midagi. Suuremate laste mälu aga alt ei vea. Nooremad lapsed võtavad uue partneri kergemini omaks, teismelistel võivad tekkida tõrked.

Lahkuminek lõpetab sageli teismelise lapseliku psühholoogilise süütuse ajajärgu. Kaldun arvama, et just see lapseliku süütuse ajajärgu järsk lõppemine ongi suurim erinevus väikelapse ja teismelise kohanemisel lahkumineku ja tekkiva kärgperega. Mida rohkem vanemad kisuvad teismelist oma sõjatandrile, üritavad temast liitlast teha ning kõige hullem – temale toetuvad –, seda kiiremini süütuse aeg otsa saab.

Väikelapsele ei hakka ükski täiearuline vanem oma muret kurtma ning teise partneri käitumist lahkama. Too ei saa sellest veel midagi aru. See oht on aga väga reaalne (vara)teismelise puhul. Sageli saavad teismelised oma vanemalt valgustust, milline teine vanem „tegelikult“ on.

Vanemale võib ju tunduda, et teismeline on piisavalt küps, et teda mõista, aga laps ei jaksa olla oma vanemale tugi ja ilmasammas. Ta ei taha kuulda lahkumineku detailidest, see lõhub teda. See lõhub ta suhet teise vanemaga. Üdini vihane vanem aga alateadlikult tahabki, et tema laps oleks temaga ühel meelel ja jagaks tema vaenu teise vanema suhtes. Sellisel vanemal on väga raske näha ja taluda, et ta laps suhtub suhtest lahkunud vanemasse siiski hästi.

Teismeline ei pruugi teha vahet oma east tuleneva üldise maailmavalu ja vanemate suhtest tekkinud valu vahel, nii võivad vanemad vajutada oma lahkuminekuga päästikule, mis vallandab kogu teismeea maailmavalu. Võib-olla oleks teismeline sel perioodil ka vanemate koos elades olnud tujukas või tujutu.

Sageli süüdistavad teismelised lahutust oma meeleolukõikumistes, aga see võib olla ka vanuseline iseärasus. Seepärast on nii mõnigi kord just teismeealisel väga raske andestada suhtest lahkujale. Selle asemel, et proovida mõista, võib laps keskenduda hukkamõistule.