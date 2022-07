Elades hägususes

Suur osa teie üleskasvamise õppetundidest pöörlesid ümber sõnade „Märgake mind!“. Teile õpetati, et mida rohkem tähelepanu te saate, eriti selle eest, et olete „hea väike inimene“, seda kõrgema staatuse ja rohkem tunnustust pälvite oma eakaaslastelt (samuti tuttavatelt täiskasvanutelt).

Teile öeldi: saa number üheks, teeni see kuldtäht, võida see võistlus, saa kõige paremaid hindeid, saa oma kursuse lõpukõne pidajaks, saavuta see ülikooli meeskonna monogrammiga kampsun, kogu trofeesid ja nii edasi. Kõigi nende õppetundide sisuks oli tõusta rahva seast esile ja hinnata end selle põhjal, millises positsioonis olete konkurentsis kõigi teistega enda ümber.

Kui muudate arusaama endast seoses oma kohaga suuremas plaanis, siis avastate, et „hägususe tarkus“ võimaldab teil kõrvaldada võistlemise oma elust ja tõmbuda tagasi vaiksesse tugevusse. Teisisõnu palub Laozi teid võtta asju lihtsamalt ja rajada oma vaateviis täiesti uutele kriteeriumitele. Seda tehes hakkab teie maailm peegeldama õrna, vaoshoitud hinge, mis võidab neid, kes mõõdavad oma tugevust selle järgi, milline on nende staatus eakaaslastega võrreldes.

See värss algab materiaalse maailma dihhotoomilise loomuse mõistmise ideega ning julgustab teid seejärel saama oma elu targaks vaatlejaks. Tundes end alaväärsena, tähendab see, et peate teadma, kuidas tundub olla tähtis; ettekujutus nõrkusest kasvab välja teadmisest, kuidas on tunda end tugevana. Üks Daodejingi tõlge („The Way of Life“, tõlkinud Witter Bynner) tuletab meile meelde:

Kes tunneb end läbitorgatuna, pidi kord olema mull;

kes tunneb end käteta, sel pidid kord olema käed;

kes tunneb end ilmajäetuna, sel pidid kord olema eesõigused …