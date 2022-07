NÄDALA TAROSKOOP 25.-31.07 | On aeg elu juhtimine enda kätesse võtta!

Töö- ja rahaasjade osas tasuks olla pühendunud ja sihikindel, sest sel nädalal saavutab eesmärke see, kes on julge ja ei karda riske. Sind ootab ka ees üks positiivne uudis, mida oled juba ammu oodanud. Hea aeg on ka loomingulisel alal töötajatele, sest avatus, mängulisus ja spontaansus lasevad leida häid ideid ja toovad uudseid lahendusi.

Nädala energiaid esindavad mõõkade rüütel ja karikate kuus. Pane end valmis muutusteks, mis sinu elus toimuva hakkama. Sinus on kõik vajalikud omadused nüüd aktiveerunud, et oma elus juhiroll haarata. Sa oled endale selgelt teadvustanud, mis on sinu eesmärgid ja suudad hakata nende suunas liikuma, olgu tegu vaimsete või füüsiliste väljakutsetega. Nüüd ei karda sa vajadusel ka ühiskondliku arvamuse või lähedast tõekspidamistega silmitsi seista, kui selleks on vajadus. Paljude elus võivad üles kerkida lapsepõlvest või minevikust pärit teemad, millega nüüd julgetakse tegeleda ja rahu tegema asuda.

Nädala võtab kokku tugevus. Sel nädalal tegeled teemadega, kus pead mängu panema oma vaimse ja emotsionaalse tugevuse. See võib tähendada nii rasked jutuajamisi mõne töö- või eraeluga seotud teema osas, kui ka julgust näidata välja oma tõelisi tundeid. Selleks, et julgeksid olla tõeliselt sina ise, koos oma nõrkuste ja vigadega, pead vahel kogu oma sisemise jõu kokku võtma. Kuid olles seda teinud, leiad alati, et asi on seda väärt. Sest vaid nii saad sa liikuda edasi oma tõelisel südamega rajal.

Nädala kaart on poodu. Praegu on kõige targem, mida teha saad, ennast koguda, võtta aega plaanide tegemiseks ja enda hetkeolukorra reaalseks hindamiseks. Aktiivne tegutsemine ei vii sind praegu väga edasi, kuna kuutud kokku erinevate probleemide või takistustega. Seega, ära kiirusta ega muretse, võta elu rahulikult ja peagi märkad, et asjad laabuvad taas sujuvalt ja valutult.

Nädalat iseloomustab müntide viis. Võid tunda end nüüd pisut ebakindlalt ja tulevikule mõtlemine paneb sind muretsema. Ära unusta, et alati on olemas lahendused ning abi. Sa pead enda uhkuse või hirmu alla suruma ning paluma vajadusel abi ja toetust. Ükskõik, kas tegu on majandusliku või hingelise murega, kõige jaoks on olemas lahendus.

Nädala energiad võtab kokku müntide üheksa. Oled nüüd piisavalt kindlustatud ja rahulik. Sinu turvalisuse soov aga hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Nädala kaart on karikate kuningas. Pühendud nüüd rohkem teemadele, mis mõjutavad su hinge ja südant. Hindad oma lähedasi ja pereliikmeid ning näitad neile seda julgesti välja. Soovid, et koos veedetud aeg oleks kvaliteetne ja pakuks meenutamise rõõmu ka tulevikus. Naudid kunsti, kirjandust ja häid filme.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab sauade viis. Nüüd saabuvad sinu ellu muutlikud ajad. Sa pead mingis asjas iseenda jaoks selgusele jõudma või siis pead ümbritsevatega mõne selgitava „lahingu“ maha pidama. Kohati võib sulle tunduda, et saatus oleks justkui sinu vastu, kuid õnneks ei ole see tõsi. Kõik laabub täpselt nii nagu sinu jaoks parem on.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on sauade kümme. Sa kannad oma õlgadel koormat, mille raskus võtab enamuse sinu tähelepanust endale ning ei lase sul maailma täiesti adekvaatselt hinnata. Leia võimalus sulle murettegevast situatsioonist kaugeneda või aeg maha võtta, et taas mõista, mis on reaalne olukord, millised on sinu võimalused ja kus sa hetkel seisad.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab karikate seitse. Nüüd pead oma ootused ja lootused üle vaatama, kui sa tahad vabaneda illusioonidest. Kasuks tuleks see, kui suudaksid näha suuremat pilti, sest vaid nii saad teada, mis on tõeliselt oluline ja mis lihtsalt tundub tähtis olevat. Pea meeles, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Praegu ei tasuks mingeid olulisi otsuseid vastu võtta, sest üsna pea ilmnevad sulle asjaolud, mis muudavad sinu vaateid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide kolm. Nüüd on sinu elus rõhk koostööl, üksteisemõistmisel ja empaatial. Kuigi sa tunned kohati, et eelistad oma võite üksi saavutada, siis praegu on küll aeg, kus tasub oma kohustusi jagada ning lasta end aidata. Kui sa end täiesti ära kurnad, siis ei ole see just parim pinnas edasiseks.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Ilusat uut nädalat!