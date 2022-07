Tervenemise võti peitub andestamises

Igal hommikul ärkame teatud hulga vaimse, emotsionaalse ja füüsilise energiaga, mida päeva jooksul kulutame. Kui laseme emotsioonidel oma energiat kurnata, ei jää meil seda üle elu muutmiseks ega teistele jagamiseks. See, kuidas sa maailma näed, sõltub emotsioonidest, mida tunned. Kui oled vihane, on kõik su ümber vale, miski pole nii nagu vaja. Süüdistad kõike, kaasa arvatud ilma – kui sajab, on halb, kui paistab päike, pole sa ikka rahul. Kui oled kurb, on ümberringi kõik kurb ja ajab nutma. Näed puid ja kurbus poeb hinge, näed vihma ja kõik tundub kurb. Tunned end haavatavana ja vajadust end kaitsta, sest sa ei tea, millal võib keegi sind rünnata. Sa ei usalda kedagi ega midagi enda ümber.

Põhjus on selles, et näed maailma hirmu silmadega! Kujutle, et inimmeel on nagu nahk. Võid puudutada tervet nahka ja see tundub mõnus. Nahk on taju organ ja puudutuse tunne on võrratu. Nüüd kujutle, et said haavata ja nahk on katki ning nakatunud. Haiget kohta katsudes on valus ja nii püüad nahka katta ja kaitsta. Sa ei naudi puudutust, sest see tekitab valu. Nüüd kujuta ette, et kõigil inimestel on nahahaigus. Üksteist puudutada pole võimalik, sest see on valus. Kõigil on nahal haavu ja nii tundub, et haigus on normaalne asi, ka valu peetakse normaalseks, me arvame, et nii peabki olema.

Kas suudad ette kujutada, kuidas käituksime üksteisega, kui kõigil maailma inimestel oleks selline nahahaigus? Kindlasti ei kipuks me üksteist embama, sest see oleks liiga valus. Sestap tuleks üksteisest kaugeneda. Inimmeel on täpselt nagu kirjeldatud nakatunud nahk. Iga inimese emotsionaalne keha on kaetud nakatunud haavadega. Iga haav on nakatunud emotsionaalse mürgiga – kõikide meid kannatama panevate emotsioonide – viha, vihkamise, kadeduse, kurbuse – mürgiga. Ebaõigluse ilming avab meie meeles haava ja emotsionaalse mürgiga reageerime ideede ning uskumuste tõttu, mis meis on ebaõigluse ja õigluse tõttu.