Kroonilised kiirustajad

Kiirustamine tähendab, et inimene on kogu aeg vales kohas valel ajal. Ta peaks järgmisel hetkel tegema juba hoopis teist asja. Selleks, mis tal parajasti käsil on, pole enam aega. See hetk on juba möödas. Nõnda me siis astumegi välja praegusest hetkest ja plaanime alustada tõelist elu „siis kui“.

Elu sisuks saavad kavatsused, mis kõik on suunatud tulevikku. Aga mingit muud hetke kui praegune pole tegelikult olemas. Pole olemas „siis kui“-hetke: kui lapsed suureks saavad, kui oma kodu on välja makstud, väitekiri kaitstud, pensioniikka jõutud, ämm välja vahetatud. Kõik tuleviku hetked muutuvad kord praeguseks hetkeks. Ükski hetk pole teisest parem, kui plaanitakse näiteks suitsetamist maha jätta. Kõik hetked on ühevõrra head.

Kui inimene astub välja sellest ainsast hetkest, kus elu on elamisväärne, astub ta tühjusse, mõttetusse. Ta astub välja iseendast, kaotab ühenduse sellega, kes ta tegelikult on. Ta ei tea, mida ta tunneb, ega saa aru, mida vajab. Ta kaotab käest iseenda. Ja siis on tal paha olla. Ta ei pruugi aru saada, miks tal on paha olla. Ta kujutab endale ette, et elu on tühi, sest tal pole veel oma kodu, ta pole käinud ümbermaailmareisil, tal pole aktsiapaketti ega maastikuautot. Kui ei teata, mida tahetakse, tahetakse kindluse mõttes kõike. Inimene põeb sel juhul õiget haigust, aga võtab selle vastu sisse valet rohtu.

Ta hakkab oma paha enesetunde eest põgenema, hangib uusi meelelahutusi, uusi elamusi, veel üht ja teist. Kui puudub sügavus, püütakse seda korvata pinnapealse paljususega. Lõpuks on kõike liiga palju. Sellest sünnib kiirustamine.