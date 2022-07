Kas viha on negatiivne või positiivne?

Õiglase viha väljalaskmine on tervendav, sest see aitab sul end kokku võtta, annab sulle jõudu ja motiveerib sind saama tugevamaks inimeseks. See aitab sul mõista, et sul on rohkem jõudu ja võimekust, kui sa seni arvanud olid.

Paljud suhtuvad vihasse kui negatiivsesse emotsiooni, mis põhjustab vägivalda, kriminaalset käitumist ja muid probleeme ühiskonnas. Kuid viha võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Kui me kasutame viha selleks, et motiveerida end tegema suuri elumuutusi, siis saab sellest väga positiivne emotsioon. Viha võib olla positiivne, kui sa kasutad seda kütusena raevule selle üle, kuidas su partner sind kohelnud on. Viha võib olla väga tervendav, kui sa leiad turvalise viisi selle väljendamiseks.

Viha võib motiveerida sind vajalikke muudatusi ellu viima. Kui lõpuks näed, et oled teenimatu vägivalla ohver, on loomulik, et sa tunned viha, ja see viha võib toimida energiapalanguna, mis on vajalik vägivaldsest olukorrast väljumiseks. Mida rohkem viha sa vabastad, seda võimsamana sa end tunned. Ühtlasi tunned end ka kergemalt, sest sa ei pea enam endaga kaasas kandma viha, süütunde ja häbi rasket koormat.

Viha on häbi vastandtunne. Mida enam viha suudad sa turvaliselt ja konstruktiivselt vabastada, seda vähem häbi sa tunned. Viha aitab sul ka oma hirme juhtida. Pole võimalik tunda viha ja hirmu ühel ja samal ajal. Viha käsib hirmul jalga puhata. Ta ütleb hirmule, et võtab ohjad enda kätte ja kaitseb meid.

Otse loomulikult võib viha olla ka negatiivne jõud, eriti siis, kui seda süütute inimeste peale välja elada.

Kuigi viha võib anda märku, et midagi on valesti, ei võta inimesed sageli piisavalt aega, et süüvida probleemi olemusse. Selle asemel lasevad nad end vihal kanda ja elavad selle esimese ettejuhtuva inimese peal välja. Seda nimetatakse valesti suunatud vihaks. Väga tavaline on see, et emotsionaalse vägivalla ohvrid valavad oma viha välja lähikondlaste, sealhulgas ka laste peale. Kuid viha väljavalamine laste ja teiste süütute inimeste peale mitte ainult ei lahenda probleemi, vaid tekitab uusi juurde. Siis pole sa oma väärkohtlejast teps mitte parem.

Selleks et su viha oleks väestav ja konstruktiivne, peab ta olema suunatud allikasse – sinu emotsionaalselt vägivaldse partneri poole. NB! Seda ei pea ilmtingimata otse tegema.

Sama tõhus võib olla see, kui sa kujutad ette, kuidas sa oma väärkohtlejaga räägid. Viha on negatiivne või ebaterve siis, kui sa pöörad viha, mis on mõeldud inimese vastu, kes sulle haiget on teinud, enda vastu. Ütleme, et su partner kritiseerib sind või süüdistab sind milleski alusetult. Mida sa teed? Jääd sa vait, usud, mida sinu kohta öeldakse ja hakkad end halvasti tundma? Või saad sa vihaseks ja ütled oma partnerile, et sulle selline kriitika ei meeldi? Kui see, mida ta ütleb, pole õige, kas sa vastandud talle või hakkad kõhklema oma tajudes ja usud tema valesid? Kui sa teed seda viimast, pöörad sa viha enda vastu ja see on väga ebaterve.