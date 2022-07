Praegune planeetide seis toob kaasa elu sügavamate protsesside mõistmist

On suur kordasättimise aeg. Oluline märksõna on vanast pagasist loobumine.

Uute energiaallikate kasutamine (inimese füüsilises süsteemis ja ühiskonna toimimise kontekstis) nõuab sügavaid muutusi. See on küsimus väärtustest, toidust (vaimsest ja füüsilisest), kandamist, mida kaasas kanname (mis on juba kasutu) ja ressursidest, mis ootavad teadvustamist ja kasutussevõtmist. Energiaringluse mõistmine (andmine ja saamine), mille füüsiline tulem on raha, aga ka kergus, rõõm ja vabadus, mida andmisel vastu saame.