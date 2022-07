Alkeemia lugemisnurk | Nõuanded meestele, kuidas paluda vabandust nii, et see oleks tõeliselt siiras

Miks on mõnedel inimestel nii raske öelda „Ma eksisin“? Sageli on suutmatus oma vigu tunnistada seotud meie enesehinnanguga. Vigade tunnistamist peetakse sageli nõrkuseks. Et ainult nõrgad tunnistavad oma vigu ning et intelligentsed inimesed püüavad oma tegusid põhjendada. See on suur probleem, sest paljude inimeste jaoks tähendavad sõnad „ma eksisin“ seda, et vabandus on siiras.

Kahetsuse väljendamine on vabandamise emotsionaalne aspekt. Kahetsus keskendub sellele, mida sa tegid (või tegemata jätsid) ja kuidas see teist inimest - antud juhul siis sinu naist - puudutas. Kahetsemine tähendab oma süü, häbi ja valu tunnistamist käitumise pärast, mis teda haavanud on. Siirale kahetsusele ei tohi järgneda ühtegi muud õigustust. Mitte mingil tingimusel ei tohi sellele järgneda sõna „aga“.

Õigesti esitatud vabandus maandab pinged, lahendab konfliktid ja tervendab haavatud tunded, ka siis, kui probleemid on kestnud juba kuid või isegi aastaid. See võib panna su naise sind hoopis teiste silmadega vaatama, sinusse teisiti suhtuma. Pole ühtegi asja, mis sedavõrd tõhusalt müüridest läbi murda suudab. Küsimus on, milline on õige vabandus? Enamus inimesi ootab vabandusest siirust. Vabandus peab olema ehe. Probleem on aga selles, et erinevate inimeste jaoks tähendab siirus erinevaid asju. Mis ühe jaoks on siiras, ei pruugi seda teise jaoks olla. Mu aastatepikkune töökogemus terapeudi ja koolitajana on näidanud, et ka vabandamise keeli on viis. Enamuse inimeste jaoks tunduvad üks või kaks neist siiramad kui teised. Kui sa tahad, et naine su vabanduse vastu võtab, pead sa rääkima selles keeles või neis keeltes, mis sinu naise jaoks kõige siiramad tunduvad.

3. Vabandamise keel on heastamine

Kahjude heastamine rajaneb sügaval inimeste sees pesitseval tundel, et kui kellelegi on halba tehtud, tuleb selle eest „maksta“. Hüvitamine või heastamine on vabandamise juures väga oluline.

Isiklike intiimsete suhete puhul on hüvitamise soov peaaegu alati seotud meie vajadusega olla armastatud. Kui elukaaslane on meile väga haiget teinud, siis vajame kinnitust, et ta samas meid endiselt armastab. Valusad sõnad ja haavavad teod panevad armastuse küsimärgi alla. Küsimus on, kuidas kõige tõhusamalt tekkinud kahju hüvitada? Kuna hüvitamise peamine eesmärk on naisele näidata, et sa teda armastad, on oluline hüvitust pakkuda tema peamises armastuse keeles.

4. Vabandamise keel on siiras meeleparandus

Meeleparandus tähendab halbadest kommetest või harjumustest loobumist. See tähendab, et inimene peaks mõistma oma käitumise destruktiivsust. Sul on kahju, et oled oma naisele valu põhjustanud ja sa tahad oma käitumist muuta. See on midagi enamat, kui lihtsalt vabanduse palumine ja küsimine, et kuidas ma tehtut või öeldut heastada saaks. Meeleparandus tähendab, et sa püüad enam mitte nii teha ning ka ütled seda teisele.

Mõnede inimeste jaoks näitab just see vabanduse siirust. Kui sa oma naisele räägid kavatsusest muutuda, räägi sellest, mis sinu sees toimub. Ava talle oma süda. Ja väga sageli sellest piisabki, et ta sinu siiruses veenduks.

5. Vabandamise keel on andestuse palumine

Andestuse palumine on oluline kolmel põhjusel. Esiteks, see näitab su soovi, et teie suhted hakkaks taas laabuma. Teine põhjus, miks andestuse palumine oluline on, on see, et see näitab, et sa saad aru, et sa midagi valesti teinud oled - et sa oled oma naist (meelega või tahtmatult) solvanud. Kolmandaks, andestuse palumine näitab, et sa annad teie suhte tuleviku naise kätesse - selle inimese kätesse, kellele on liiga tehtud - ja tema saab otsustada.

Vabandamine ei ole lihtne kunst. Enamuse inimeste jaoks ei tule see loomulikult, kuid kõik võivad seda õppida. Ja see on seda väärt. Vabandamine avab täiesti uue emotsionaalse ja vaimse tervise maailma. Pärast andekspalumist võime taas endale peeglis otsa ja naisele silma vaadata. Pea meeles, et siirale vabandajale antakse enamasti ka andeks.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Gary Chapmani ja Randy Southerni raamatust „Armastuse 5 keelt meestele“.