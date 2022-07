Miks abielu laguneb?

Suhtega tuleb töötada. Perekondlike raskuste mõistmiseks pead suutma mõistma, mis tegelikult toimub.

Elate koos ja kõik on hästi. Teil on ühised huvid, teile meeldib koos puhata, aega veeta, suhelda, kuid ilusat olukorda rikub partneri ebameeldiv käitumine. Võiks

ju sellele mitte reageerida, aktsepteerida seda ja elada edasi harmoonias, kuid ometi on midagi muutunud, kõik pole enam endine. Hiljem hakkad oma partneris märkama üha rohkem miinuseid, võrdlema enda suhet teistega ja teie suhe veereb tasapisi allamäge. Abielu või kooselu päästmiseks tuleb proovida taastada olemasolevat suhet. Aga kuidas? Kõigepealt tuleb mõista, mis on päriselt selle olukorra loonud ja kas see on tõsine põhjus suhte lõpetamiseks ja lahkuminekuks. Küsi enda käest, miks sa ei saa aktsepteerida partneri käitumist ja tema valikuid.

Juhtub ka seda, et paarisuhtes pole enam mõistmist ega armastust, tundedki on jahtunud ja jäänud on vaid kohustused. Oluline on mõista, mis juhtus enne seda. Kas varem oli armastus, austus ja mõistmine? Kui oli, siis tuleks proovida taastada seda, mis on kaotatud. Kuidas? Tähtis on mitte võidelda partneriga, vaid õppida üksteist kuulama. Veeta koos rohkem aega. Aidata ja toetada. Sa ei saa muuta oma partnerit, kuid saad muuta enda suhtumist. Igal juhul on parem proovida kui lihtsalt lahkuda, kuna miski ei rahulda sind su partneris.

On ka selliseid olukordi, et muidu meeldivas suhtes tekib naisel tunne, et mees varjab ta eest midagi. Naine tunneb, et ta on küll partneriga koos, kuid mitte lõpuni, ja see paneb teda muretsema. Sellises olukorras on oluline aru saada, mis toimub – pead partneriga rääkima, ära viivita sellega. Sageli juhtub, et kõik pole üldse nii, nagu me ette kujutame. Võib-olla koormab meest mingi probleem ja ta ei taha sulle sellest rääkida, sest soovib sind säästa.