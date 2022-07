Musta kohvi sõpradele – alternatiivid kohvi valmistamiseks, kui soovid oma jooki nautida kohvipuruta

Chemexi kohvi tänapäevast valmistusviisi hinnatakse selle puhta, selge ja aromaatse musta kohvi pärast. Seda efekti ei paku mitte ainult spetsiaalselt paberist kohvifiltrid, vaid ka elegantne valmistamise protsess, mis nõuab sageli tähelepanu ja natuke teadmisi. Peamine erinevus filtreeritud kohvi ja kodus valmistatud kohvi vahel on see, et paberist filter eraldab joogi kohvipurust. Kapsliga ja poolautomaatsed kohvimasinad töötavad sarnaselt, kuid filtreerimine võtab natuke rohkem aega ja ka tähelepanu.

Chemexi kohv on jook, mis on filtreeritud läbi veidi paksemate paberfiltrite otse Chemexi kohvianumasse, mis meenutab plaskut või liivakella. Seda kohvi valmistades on oluline pöörata tähelepanu vee temperatuurile ja jahvatatud kohvi jämedusele ning selle kogusele. Kuid protsess ise pole väga keeruline. Esialgu on paberist filter üsnagi veega täitunud ja anum soojeneb üles. Sama vesi kurnatakse seejärel ja kohv voolab filtrisse. Ekspertide hinnangul nõuab Chemexi täiskogus (800 g) 56 g jämedama jahvatustasemega kohvi. Esialgu lisatakse ainult nii palju vett, et katta kohv. Seejärel oota, kuni vesi imendub, ja aseta nõu alusele. Seejärel valatakse jälle vett väikese joana ringikujuliste liigutustega. Kõik toimub aeglaselt ja tegevust tuleb korrata, kuni on saavutatud soovitud kaal. Sellisel viisil kohvi valmistamine nõuab rohkem aega kui automaatsete kohvimasinate puhul, kuid protsess, mis muutub teatud tüüpi rituaaliks, haarab kaasa ka need, kes on vähem kohvist huvitatud.