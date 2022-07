Linnutee naabergalaktikast leiti esimene suikunud must auk

Uuringu juhtivautori ja Amsterdami Ülikooli teaduri Tomer Shenari sõnul õnnestus tema töörühmal esimest korda teiste leidude maatasa tegemise asemel midagi ise avastada. Must auk sündis tema sõnul, ilma et seda oleks saatnud võimas täheplahvatus.

Avastusele eelnes kuus aastat vaatlustööd Euroopa Lõunaobservatooriumi Väga Suure Teleskoobiga. Shenar lisas, et tema töörühm leidis justkui nõela heinakuhjast. Kuigi sarnaseid musta augu kandidaate on välja pakutud varemgi, väidavad astronoomid, et uus leid on ühemõtteliselt esimene suikunud ja päikesest paarkümmend korda raskem must auk, mis meie galaktika piiri tagant iial leitud.