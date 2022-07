Kūkai, sa oled minuga

Enne kui mäkke hakkan tõusma, et tipus olevat kahekümne neljandat o-henro templit külastada, peatab mind üks jaapani palverändur, kes on tagasiteel ja soovib nüüd vastupidises järjekorras kõik 88 templit läbi käia. Jaapanlane poetab mulle pihku peotäie kompvekke, öeldes, et mul läheb nüüd jõudu vaja, et mäkke rühkida.

Olen kuulnud, et see teekond, mille komme jagav jaapanlane on ette võtnud, nõuab palju rohkem nii hingejõudu kui ka füüsilist jõudu. Tema jaoks on nooled nüüd tagurpidi, pealegi ei ole neid väga rikkalikult teele poetatud, isegi tavapärases suunas liikudes on noolte otsimisega tükk tegemist ja nende sõnumist arusaamisega üksjagu nuputamist, et kinnitust saada oma rajavaliku õigsusele. Sestap räägitakse, et tagurpidi teekond pidavat kolm korda keerulisem olema. See väljakutse on neile, kes otsivad veel suuremaid elamusi, et oma tuldud tee ja minevikuga silmitsi seista.