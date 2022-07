Sõltlase aitamine: Sõltuvuse arengu kaardistamine aitab tervenemisele kaasa

Minu arvates on see tõesti nii, et kui soovitakse midagi muuta, tuleb teha asi nähtavaks. Kasutan seda ka oma töös. Kui inimene alustab programmis osalemist, alustamegi sõltuvusainete tarvitamise graafilise kirjeldamisega, nii-öelda kaardistame sõltuvuse/tarvitamise ajaloo.

Alustame päris algusest, sellest, kuidas alkohol või narkootilised ained inimese ellu tulid. Ma küsin tavaliselt, milline oli esimene kogemus, kus, kellega ja kuidas see toimus, kui palju joodi-tarvitati.

Inimene ise on oma käitumise hindaja. Võib olla nii, et see esimene kogemus oli väga ammu, nii et ei meenugi. Kui keegi ütleb, et ta päris esimest ei mäleta, siis palun alati meenutada seda, mida mäletatakse, sest see oli esimene teadlik kogemus. Ehk kui vanaema rääkis, et sa jõid kaheaastaselt kogemata viina laua pealt, siis see kindlasti ei ole esimene kogemus, millest me peaksime süvitsi rääkima. See, millest meie räägime, on teadlik tarvitamine.

Olen palju kuulnud, et esimesed kokkupuuted ei ole ehk olnud kõige meeldivamad. Teismelisena enne pidu veini rüübates on süda pigem pahaks läinud. Kuid üsna pea see muutub – ja alkohol, nagu ka uimastid, hakkab võrduma kiire mõnu saavutamisega. Kaif on see sõna, eks?

Esimesed kontaktid on tavaliselt eriti võimsad ja tekib n-ö esmajoobe mälu. Kui see kogemus on positiivne, nauding oli suur, jäädaksegi alateadlikult esmakogemuse tunnet terveks eluks jahtima. Üks naine meenutas, et umbes 16-aastaselt oli ta esmakordselt joovet tundnud ja hüüdnud: „Ema, see on nii hea, ma luban, et joon edaspidi kõik oma raha maha!“

Kui esmakogemus on sõltlase teekaardil ilmselt väike võnge, siis millal hakkavad need võnked järsemaks muutuma?

Kõik sõltub inimesest. Kuid üsna tihti näitab kaart, mis sünnib ju inimese enda hinnangute põhjal oma probleemile, et n-ö normaalset joomist /tarvitamist ei ole olnud inimese elus juba 20–25 aastat või üldse mitte kunagi ja juba alustades on alanud kuritarvitamine.