Otsuste mõju elusirgel

See on suvine päev ja päike paistab. Tundub, et kõik on hästi. Aga mind kui arsti häirib nende suitsetamine.

Suitsetamisega seotud terviseriske teavad kõik. Iga sigaretipaki peal on selgelt kirjas, milliseid terviseriske suitsetamine põhjustab. Sellest hoolimata tekitab suitsetaja oma tasakaalustatud olekusse hetkelise riski, potentsiaalse surma.

Miks inimene niimoodi käitub, miks ta otsib hetkelist naudingut ja põnevust? Seda võib seletada ka aju tegevusega. Põhjus järgneb sellele eelmisele mõttele, kuidas limbiline süsteem võimust võtab. Meie käitumine juhib meid automaatse tegutsemiseni, mille eesmärk on kiire nauding, mille jaoks me kulutame võimalikult vähe energiat.

Nii sünnib ahel: signaal – reaktsioon (närvilisus) – tasu (sigaretisuits) – nauding. Suitsetamisega seotud preemiaahela probleem on aga see, et nikotiin aktiveerib jõuliselt neid limbilise süsteemi keskusi, mis tekitavad naudingut. Sama teeb kokaiin. See tugevdab preemiaahelat veelgi enam ja suunab meie käitumist naudingu allika, sigareti või uimasti poole.

Aju tegutseb muutustes. Igal hetkel on eelmise olukorraga võrreldes midagi muutunud. Meil, inimestel, on ajus üks piirkond, mida nimetatakse sisalikuajuks ehk limbiliseks süsteemiks5 (see on aju see piirkond, mis paikneb talamuse ümber, justkui piirina ajukoore ja ajutüve vahel). Selle piirkonna ülesandeks on ühelt poolt hoida organismi tegutsemist käigus ning teiselt poolt juhtida seda elus püsima ja meie geneetilist infot edasi viima. Paaritumises on limbilisel süsteemil vägagi keskne osa. Limbiline süsteem registreerib muutusi, igasugust rahutust.

Suitsetaja aju on saanud selgeks, et rahutust saab kõige kergemini vähendada midagi imedes (pakun, et Freudil võiks olla selle kohta midagi öelda) ja eriti sigaretti imedes.

Kuigi kasvatustöö on saanud suitsetaja ajus mingi mälujälje, ei võta automaatne käitumine seda arvesse. Preemiaahel suunab ta tsüklisse, mis on kõige kiirem ja kulutab kõige vähem energiat.