Hing armastab aeglast meelelaadi

Puukuur on lihtsuse pühakoda. Sellest õhkub tavalisust, kohalolu ja maalähedust. Siin pole mingit toretsemist ega enese ületähtsustamist. Puukuur on oma lihtsuses mõõdukas ja range. Siin on vaikne. Aeg on peatunud. Elukulg aeglustub, leiab kätte oma rütmi. Puukuur on nagu abajas mühisevas koses, vaikne sadam mäsleval merel. See on vaikuse ja aegluse oaas. Puukuuris elu lihtsustub, kõik tarbetu langeb välja. Väärtused põruvad paika. See, mis mulje asjadest jääb, pole enam kõige tähtsam. Tähtis on, kuidas asjad on. Enam pole oluline teisele muljet avaldada, tähtis on teise inimesega kokku saada. Puukuuris langeb mask kõigelt, mis on võlts. Kibedad näojooned tulevad esile, valu paljastub, väsimuse must lill lööb õide ja sisemiselt tühjuselt kooritakse maha valelik toredus. Puukuuri sõnum on ühekorraga halastamatu ja lohutav. Kui lõpuks näed oma pinnalise elu tühisust, teeb see haiget. Kui näed oma sõgedust, tunned häbi. Aga samas pakub see kergendust. Ponnistus lõpeb ja sa võid rahulikult olla praeguses hetkes. Aeg kaotab tähenduse, igavik võtab sisse oma koha siin halgude keskel ja kiirus kaob tuuletiivul. Kõik on nüüd hästi. Isegi valu tundub olevat õige asi. Hea tunne on haigeks jääda. Sa tohid lõpuks olla väsinud, tohid lõpuks peitu pugeda kõikide nõudmiste eest, teiste lõputute ootuste eest, tohid maha astuda oravarattalt.