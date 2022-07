Rahutute jalgade sündroom: põhjused ja eneseabi

Tegemist on üsna salakavala häirega, sest isegi kui inimene ise ei taju RLS-i sümptomeid, võivad tema jalad öösel – just öö esimeses pooles (N3-unes) – olla aktiivsed ja tekitada mikroärkamisi (lühiajalised virgumised, mida saab mõõta aju EEG-uuringuga), mis tekitavad päevaks raske enesetunde. Inimene ise võib olla sellest täiesti teadmatuses ning aitab see, kui kaaslane ütleb talle, et ta jalad on öösel rahutud või liiguvad imelikult.